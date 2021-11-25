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كسر سبورة ورسائل تهديد..كواليس خلافات حمدالله مع النصر

منذ 8 ساعات
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كسر سبورة ورسائل تهديد..كواليس خلافات حمدالله مع النصر

طلال الغامدي (صدى):
على خلفية فسخ إدارة النصر لعقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، كشفت مصادر عن كواليس الخلافات بين اللاعب والإدارة التي انتهت بهذا القرار.

وأوضحت المصادر أن الأزمة بدأت بعد نهاية مباراة الرائد الأخيرة في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أنه في غرفة تبديل الملابس، تلفظ حمدالله على البرازيلي مارسيلو مدرب الفريق لعدم إشراكه في القائمة الأساسية، ثم قام بكسر "السبورة" التي بها شرح الخطة، بحسب الرياضية.

وتم تسليم حمدالله خطابا طلبت في الإدارة بإفادة رسمية لذكر ما حدث بعد اللقاء، ليرد اللاعب المغربي برسائل تهديد لاحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنصر، بقوله: "سأفعل أشياء غير متوقعة، وعادي يتم خصم كامل عقدي المتبقي واعتبروها صدقة لكم".

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النصر
عبدالرزاق حمدالله
احمد الغامدي
فسخ عقد حمدالله

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10702
منذ 8 ساعات
قليل ادب
ابوفيصل
ابوفيصل عدد التعليقات : 1
منذ 6 ساعات
الله يفكنا منه هذا شر على النادي
واعطوه اكبر من حجمه هذا مافيه خير لبلده ومنتخب المغرب تبغون يكون فيه خير لنادي النصر الحمدلله احلى خبر
كـبـيـرآسـيـا وحـاكـمـهـا
كـبـيـرآسـيـا وحـاكـمـهـا عدد التعليقات : 3207
منذ ساعة
كفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

اجلد بني فقر اجلدهم هههههههههههههههههههههههههههههههههه
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) عدد التعليقات : 3207
منذ ساعة
(صدقه)

صحيح النصر وجمهورة محتاج هاليومين صدقات

هاهاهاهاهاهاها الجلاد جلدهم

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أحدث التعليقات

قرم
ابووليد. انت عنصري وريحة عنصريتك النتنه فايحه. على اساس انك اجمل واحد في الكون!!
نجاة محمد
الف مبروك للهلال يستاهل
نجاة محمد
شكرا اصالة اكيد جمهور الإصيفر ما نام من الغيظ
عندما يغيب المساء
خلقه الله ما تعيب احد
نجاة محمد
بالتوفيق لمصر

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