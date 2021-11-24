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بالفيديو.. شاب يصنع أكبر تمثال في تاريخ المملكة لسمو ولي العهد

منذ 22 ساعة
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بالفيديو.. شاب يصنع أكبر تمثال في تاريخ المملكة لسمو ولي العهد

الرياض (صدى):
صنع فنان تشكيلي أكبر تمثال في تاريخ المملكة لسمو ولي العهد، من الخرسانة الحديدية حيث استغرقت منه ٨ شهور في صناعته.

وقال الفنان هاشم الجمعان، أنه استوحي هذه الفكرة منذ انطلاق حركة المشلح المشهورة بلندن والذي تغزل فيها الكثير من الشعراء، وانطلاقا من هذا الاتجاه اتجه لهذه الحركه التي تتناسب مع موهبته.

وأضاف، :"التمثال يبلغ طوله 3 متر 10 سم وعرضه مترين ووزنه 2 طن، حيث صنعه من الأسمنت والحديد والخرسانة والمجسمات".

وتابع،:" أتمنى أن يصل التمثال إلى ولي العهد كهدية وأتمنى أن يوضع بمكان يليق به لأنه صنع لشخص من ذهب حقا حيث أن ولي العهد رمزا من رموزنا

المملكة
ولي العهد
فنان تشكيلي
أكبر تمثال
يصنع

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7777
منذ 22 ساعة
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1588
منذ 22 ساعة
بئس البضاعه..
الملل
الملل عدد التعليقات : 583
منذ 22 ساعة
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم(اشد عذابا يوم القيامه المصورون)
الغريب الشخص ان هذا العمل من المحرمات بل من الكباير
ويعملها يسمع بالتهديد والوعيد الشديد ثم يعملها
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1588
منذ 20 ساعة
المصيبة أن يأتي فويسق من الفويسقات ويمدح فعله هداه الله..
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 211
منذ 19 ساعة
تصميم حلو ياليتك سويت 10 منها تنحط على المداخل المدن فخامه
محـب الصـالحيـن
محـب الصـالحيـن عدد التعليقات : 215
منذ 17 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ، يبدو أن هذا المسكين يجهل الحكم الشرعي في مثل هذه الأصنام حتى لو سميت بتماثيل وطنية !
حكام هذه البلاد لا يرضون بأن ينتهك جناب التوحيد بمثل هذه الأصنام والتي ما صنعت إلا للتعظيم والخضوع اللذان لا يكونان إلا لله الجبار جل جلاله.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18833
منذ 17 ساعة
لا يا شيخ .. عشرة مرة واحدة !!

انت فاكر المملكة عشر مدن يا سَمِيّ !!

التمثال صورة يا باشا ومن صور صورة عذب بها يوم القيامة والله أعلم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55441
منذ 13 ساعة
عمل ممتاز ولكن اين سيوضع هذا المجسم . اتصور ان يتم اختيار دوار كبير في الرياض ويوضع المجسم فيه ويكون اسم الطريق باسم ولي العهد
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17509
منذ 7 ساعات
استغفر الله العظيم
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2827
منذ 59 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

ماهر
ماندري عنهم وش ناوين على الموظفين هم الحين الهم الوحيد عندهم كيف يتخلصون من الموظفين بأي طريقة
انشر ي …
نعم نحن كذالك … شيخ طلع من صلبه رجال اولاد شيوخ وانتم طوابيق طلعت من ظهر بربري …
بندر الحربي
ماااااااندري وين الله اعلم مااااندري
بندر الحربي
ماااااااندري وين الله اعلم مااااندري
faeiz
حسبنا الله ونعم الوكيل

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