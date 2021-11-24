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كسر سبورة ورسائل تهديد..كواليس خلافات حمدالله مع النصر

منذ ساعة
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كسر سبورة ورسائل تهديد..كواليس خلافات حمدالله مع النصر

طلال الغامدي (صدى):
على خلفية فسخ إدارة النصر لعقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، كشفت مصادر عن كواليس الخلافات بين اللاعب والإدارة التي انتهت بهذا القرار.

وأوضحت المصادر أن الأزمة بدأت بعد نهاية مباراة الرائد الأخيرة في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أنه في غرفة تبديل الملابس، تلفظ حمدالله على البرازيلي مارسيلو مدرب الفريق لعدم إشراكه في القائمة الأساسية، ثم قام بكسر "السبورة" التي بها شرح الخطة، بحسب الرياضية.

وتم تسليم حمدالله خطابا طلبت في الإدارة بإفادة رسمية لذكر ما حدث بعد اللقاء، ليرد اللاعب المغربي برسائل تهديد لاحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنصر، بقوله: "سأفعل أشياء غير متوقعة، وعادي يتم خصم كامل عقدي المتبقي واعتبروها صدقة لكم".

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النصر
عبدالرزاق حمدالله
احمد الغامدي
فسخ عقد حمدالله

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10698
منذ 57 دقيقة
قليل ادب

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
جزاك الله خيرا
بلبل البحر
كاسية عارية
سعدون
هذا الدب المتين مانفخة الا الحشيش خروف نعيمي
نجاة محمد
يالطيف شئ يخوف
جابر
هذا هو المطلوب تصحيح اوضاع النادي

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