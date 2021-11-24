كسر سبورة ورسائل تهديد..كواليس خلافات حمدالله مع النصر

طلال الغامدي (صدى):
على خلفية فسخ إدارة النصر لعقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، كشفت مصادر عن كواليس الخلافات بين اللاعب والإدارة التي انتهت بهذا القرار.
وأوضحت المصادر أن الأزمة بدأت بعد نهاية مباراة الرائد الأخيرة في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأشارت إلى أنه في غرفة تبديل الملابس، تلفظ حمدالله على البرازيلي مارسيلو مدرب الفريق لعدم إشراكه في القائمة الأساسية، ثم قام بكسر "السبورة" التي بها شرح الخطة، بحسب الرياضية.
وتم تسليم حمدالله خطابا طلبت في الإدارة بإفادة رسمية لذكر ما حدث بعد اللقاء، ليرد اللاعب المغربي برسائل تهديد لاحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنصر، بقوله: "سأفعل أشياء غير متوقعة، وعادي يتم خصم كامل عقدي المتبقي واعتبروها صدقة لكم".
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