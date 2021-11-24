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بالصور.. تدشين مشروع "مكان" لخدمة زوار شاطئ نصف القمر بالظهران

منذ 8 ساعات
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بالصور.. تدشين مشروع "مكان" لخدمة زوار شاطئ نصف القمر بالظهران

نايف السالم (صدى):
دشن أمين المنطقة الشرقية، فهد الجبير، المشروع الاستثماري "مكان" بمساحة 50 ألف م2 واستيعاب 3 آلاف زائر، في شاطئ نصف القمر بالظهران.

ويأتي المشروع بهدف تقديم خدمات بريه بطرق نموذجية وحديثة تضفي على مرتادي المخيم أجواء عائلية ممتعة في فصل الشتاء.

ومن المقرر أن يستمر مشروع "مكان" لمدة ثلاث أشهر خلال موسم الشتاء،إذ يتضمن مخيمات خاصة بالإيجار اليومي أو الساعة وجلسات خارجية.

كما يتضمن دبابات برية وألعاب للأطفال والعديد من الخدمات الترفيهية، إضافة الى مواقف تتسع لأكثر من500سيارة، ويحتوي على 2000متر من بلاط مشايات.

الظهران
أمين المنطقة الشرقية
دبابات
شاطئ نصف القمر
ألعاب

التعليقات

هلالي
هلالي عدد التعليقات : 417
منذ ساعة
دبابات برية !!

ومازلنا على الدبابات البرية في المنطقة الشرقية !! حسافه متى نتطور في الشرقية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مجانين احد يروح للعراق اللي يعج بالمنظمات الارهابيه المجوسيه
ابو عمار
عميل لايران
الثقفي
لا والله إلا مبسوطين وفرحانين ومن الحال ذا وأردى خله يترك الهياط والنفخة الزايدة وإلى الطريق المنحدرة
قرم
سبحان الله. بعض الناس يحب النكد. هو حر رقص غنى ، ولا لازم الواحد من يوم يجي عمره اربعين ولا خمسين ، قالو كبيير...
فهد آل قنيعير
هههههه الفقر يبيه حمدالله يتنازل عن حقوقة أو تصعيد للنيابة

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