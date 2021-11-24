بالصور.. تدشين مشروع "مكان" لخدمة زوار شاطئ نصف القمر بالظهران

نايف السالم (صدى):
دشن أمين المنطقة الشرقية، فهد الجبير، المشروع الاستثماري "مكان" بمساحة 50 ألف م2 واستيعاب 3 آلاف زائر، في شاطئ نصف القمر بالظهران.
ويأتي المشروع بهدف تقديم خدمات بريه بطرق نموذجية وحديثة تضفي على مرتادي المخيم أجواء عائلية ممتعة في فصل الشتاء.
ومن المقرر أن يستمر مشروع "مكان" لمدة ثلاث أشهر خلال موسم الشتاء،إذ يتضمن مخيمات خاصة بالإيجار اليومي أو الساعة وجلسات خارجية.
كما يتضمن دبابات برية وألعاب للأطفال والعديد من الخدمات الترفيهية، إضافة الى مواقف تتسع لأكثر من500سيارة، ويحتوي على 2000متر من بلاط مشايات.