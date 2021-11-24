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بالفيديو.. حقيقة إصابة شذى سبت بجلطة دماغية

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. حقيقة إصابة شذى سبت بجلطة دماغية

المنامة (صدى):
أكدت النجمة البحرينية شذى سبت عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إصابتها بجلطة دماغية بعد أن تداول بعض المغردين والمدونين أنباء حول ذلك، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية.

وقالت الممثلة شذى في تدوينة على "إنستغرام": "مازلت منومة بالمستشفى.. والحمد لله وضعي مستقر وشكرا لكل اللي سأل عني.. وشكرا لطاقم الطبي مستشفى ملك حمد وعلى رأسهم دكتور عمر الشريف.

كما شاركت النجمة البحرينية متابعيها مقطع فيديو شرحت من خلالها سبب تواجدها في المستشفى، حيث أكدت أنها دخلت للمستشفى بسبب متاعب في المعدة فقط، نافية إصابتها بجلطة.

وأضافت أنها تعاني من هذه الأزمة منذ عام 2018 وتعود إليها كل فترة، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها، خاصة أنها تلقت عشرات المكالمات منذ انتشار الشائعات حولها

جلطة دماغية
الطاقم الطبي
شذى سبت

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55425
منذ 57 دقيقة
الله يشفيها و يعافيها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تصرف ممتاز ولفته كريمه من المعلمين لهذا الحارس فجزاهم الله خير وهذا ما يجب فعله مع كل محتاج في بلادنا
ابو عمار
لم يحدد عمر المجرم الا منظمه العفو الدوليه وهذا مخالف للمنطق والعقل لان القاتل يجب قتله ولو بعد حين
ابو عمار
عموما النيابه ستعرف مقصده من سماعها لكامل المقطع
ابو محمد
هذه نتيجة الاختلاط ايش راح تكون يعني
علي الصميلي
بدون تعليق هذا هو الهلال

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