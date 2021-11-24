نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

توجيه من التعليم بشأن من تجاوزوا الـ60 عاماً

منذ 3 ساعات
2238
1
توجيه من التعليم بشأن من تجاوزوا الـ60 عاماً

الرياض (صدى):
أصدرت  وزارة التعليم توجيها لإداراتها في مناطق المملكة بحصر أسماء من بلغوا سن التقاعد النظامية "60 عامًا"، للعام الدراسي الحالي، كما بدأت في استقبال طلبات الاستقالة وإنهاء الخدمة "التقاعد المبكر" للإداريين والمستخدمين وعاملي بند الأجور.

وأوضحت وزارة التعليم أنها طلبت رفع أسماء مواليد 1383هـ، من الإداريين والمعلمين والمعلمات والمستخدمين، لإحالتهم للتقاعد، فيما عدا المتلازمين من المستخدمين والمستخدمات (الزوج والزوجة) بقرار تعيين، وذلك لجواز بقاء أحدهما على رأس العمل حتى استحقاق الطرف الآخر معاشا تقاعديا.

وأشارت إلى أنه بإمكان المعلم والمعلمة رفع طلب بتمديد الخدمة بناءً على حاجة العمل إلى نهاية العام الدراسي الحالي، مبينة أن آخر موعد لرفع الطلب يوم 12 من شهر جمادى الآخرة القادم، مبينة أن التقديم على التقاعد المبكر يكون ورقيًا، في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى.

وأكدت على مقدم الطلب بأنه لن يتم قبول العدول عن "التقاعد المبكر" بعد التاريخ المحدد لترك العمل، موضحة أن التقديم على طلب الاستقالة يكون عن طريق الخدمة الذاتية للموظف في نظام "فارس

وزارة التعليم
العام الدراسي
الخدمة
سن التقاعد
إداراتها
نظار فارس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18833
منذ ساعة
هههههه يا دفتر أبو ٦٠ ما انقطعت منه ولا ورقة .. بيعطوك إعفاء .. وركنية مع "رفلينو" نجم الهلال زمن المعارف

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبل البحر
جزاك الله خيرا
بلبل البحر
كاسية عارية
سعدون
هذا الدب المتين مانفخة الا الحشيش خروف نعيمي
نجاة محمد
يالطيف شئ يخوف
جابر
هذا هو المطلوب تصحيح اوضاع النادي

أخر الأخبار

فضيحة جنسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي
فضيحة جنسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي
منذ 5 دقائق 91
حالات تؤدي لوقف معاش الضمان الاجتماعي المطور
حالات تؤدي لوقف معاش الضمان الاجتماعي المطور
منذ 20 دقيقة 1153
مصر.. وفاة مذيعة خامسة في أقل من 10 أيام
مصر.. وفاة مذيعة خامسة في أقل من 10 أيام
منذ 43 دقيقة 335
كسر سبورة ورسائل تهديد..كواليس خلافات حمدالله مع النصر
كسر سبورة ورسائل تهديد..كواليس خلافات حمدالله مع النصر
منذ ساعة 2144
السليمان: الحوثي بحاجة لبناء دور ثاني "المقابر اكتظت"
السليمان: الحوثي بحاجة لبناء دور ثاني "المقابر اكتظت"
منذ ساعة 1239
مهلة 4 أيام.. النصر يطالب حمدالله بـ83 مليون ريال
مهلة 4 أيام.. النصر يطالب حمدالله بـ83 مليون ريال
منذ ساعة 2150
هيئة السياحة تحصد الجائزة الذهبية في حفل MENA Effie Awards
هيئة السياحة تحصد الجائزة الذهبية في حفل MENA Effie Awards
منذ ساعة 1157
من اليوم.. إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد
من اليوم.. إغلاق طريق الأمير فيصل بن فهد
منذ ساعتين 1402
ضبط شخصين بحوزتهما 70 كيلو جرامًا من الحشيش بجازان
ضبط شخصين بحوزتهما 70 كيلو جرامًا من الحشيش بجازان
منذ ساعتين 1300
محمد نور: حتى اللي ما يشجع النصر غير راضي
محمد نور: حتى اللي ما يشجع النصر غير راضي
منذ ساعتين 1779