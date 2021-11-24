توجيه من التعليم بشأن من تجاوزوا الـ60 عاماً

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة التعليم توجيها لإداراتها في مناطق المملكة بحصر أسماء من بلغوا سن التقاعد النظامية "60 عامًا"، للعام الدراسي الحالي، كما بدأت في استقبال طلبات الاستقالة وإنهاء الخدمة "التقاعد المبكر" للإداريين والمستخدمين وعاملي بند الأجور.
وأوضحت وزارة التعليم أنها طلبت رفع أسماء مواليد 1383هـ، من الإداريين والمعلمين والمعلمات والمستخدمين، لإحالتهم للتقاعد، فيما عدا المتلازمين من المستخدمين والمستخدمات (الزوج والزوجة) بقرار تعيين، وذلك لجواز بقاء أحدهما على رأس العمل حتى استحقاق الطرف الآخر معاشا تقاعديا.
وأشارت إلى أنه بإمكان المعلم والمعلمة رفع طلب بتمديد الخدمة بناءً على حاجة العمل إلى نهاية العام الدراسي الحالي، مبينة أن آخر موعد لرفع الطلب يوم 12 من شهر جمادى الآخرة القادم، مبينة أن التقديم على التقاعد المبكر يكون ورقيًا، في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى.
وأكدت على مقدم الطلب بأنه لن يتم قبول العدول عن "التقاعد المبكر" بعد التاريخ المحدد لترك العمل، موضحة أن التقديم على طلب الاستقالة يكون عن طريق الخدمة الذاتية للموظف في نظام "فارس