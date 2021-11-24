بالفيديو.. استشاري: إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال

أميرة خالد (صدى):
قال استشاري العظام، الدكتور صالح المطلق، إن الدراسات أثبتت أن إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال بسبب تركيبة الجسم ويجب إعادة تأهيلهم.
وأضاف أن السبب في ذلك هو أن تركيبة جسم المرأة مختلفة عن الرجل، إذ أن العضلة الخلفية لفخد المرأة يكون أضعف من الأمامية ، فضلا عن أن شكل العظام التشريحية للمرأة تميل للبروز للخارج، وذلك بحسب ما ذكره خلال برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".
وأضاف أن ممارسة النساء للرياضة يتطلب إعادة برمجة وتأهيل لتقوية العضلتين الخلفية والأمامية للفخذ لتجنب الإصابة بالرباط الصليبي.