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بالفيديو.. استشاري: إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. استشاري: إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال

أميرة خالد (صدى):
قال استشاري العظام، الدكتور صالح المطلق، إن الدراسات أثبتت أن إصابات النساء بالرباط الصليبي أكثر من الرجال بسبب تركيبة الجسم ويجب إعادة تأهيلهم.

وأضاف أن السبب في ذلك هو أن تركيبة جسم المرأة مختلفة عن الرجل، إذ أن العضلة الخلفية لفخد المرأة يكون أضعف من الأمامية ، فضلا عن أن شكل العظام التشريحية للمرأة تميل للبروز للخارج، وذلك بحسب ما ذكره خلال برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأضاف أن ممارسة النساء للرياضة يتطلب إعادة برمجة وتأهيل لتقوية العضلتين الخلفية والأمامية للفخذ لتجنب الإصابة بالرباط الصليبي.

الرياضة
استشاري
الرباط الصليبي
عضلة الفخذ
استشاري العظام

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16327
منذ ساعة
الله يمنعنا🤭😊

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
الله يرحمهم ويغفر لهم .. انا لله وانا اليه راجعون
ابوفيصل
الله يفكنا منه هذا شر على النادي واعطوه اكبر من حجمه هذا مافيه خير لبلده ومنتخب المغرب تبغون يكون فيه خير لنادي النصر الحمدلله...
جنوبيه قحطانيه❣
الله يمنعنا🤭😊
بلبل البحر
جزاك الله خيرا
بلبل البحر
كاسية عارية

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