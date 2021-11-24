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الخطوط السعودية تُدشّن أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم" العالمي

منذ 3 ساعات
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الخطوط السعودية تُدشّن أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم" العالمي

جدة (صدى):
دشَّنت الخطوط السعودية اليوم أحدث صالات الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي تيم" العالمي في صالة المغادرة الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر ،والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان بن وضاح طرابزوني.

وأوضح المهندس إبراهيم العُمر أن صالات الفرسان تُعدُّ ميزة تنافسية للخطوط السعودية، فالتجهيزات المتوفرة والخدمات المقدمة جرى اعتمادها بعناية وبتصميم يتناسب مع تطلعات الضيوف، وهي تندرج ضمن خططها الرامية لتحسين تجربة السفر, مؤكدًا أن المملكة تشهد في هذا العهد الزاهر للقيادة الرشيدة نقلة نوعية فيما يتعلق باستضافة وتنظيم العديد من المناسبات والفعاليات وهو ما سيؤدي إلى زيادة توافد المشاركين والمهتمين والزوّار لهذه الفعاليات من مختلف دول العالم، والناقل الوطني ليس معنياً فقط بنقلهم، بل بتطوير باقة الخدمات في مواقع الخدمة كافة، وصالة الفرسان بالتأكيد من ضمن هذه الخدمات.

وتابع العُمر أن الصالة الجديدة تُعدُّ أكبر صالات الأعضاء دائمي السفر على مستوى أعضاء تحالف "سكاي تيم" العالمي البالغ عددها (19) شركة طيران من مختلف قارات العالم، وهي تُعدُّ مكاناً مفضلاً للضيوف للانتظار والاسترخاء وإنجاز الأعمال والترفيه، وقد رُوعي عند إنشائها جميع الفئات العمرية لقضاء أجمل الأوقات في الصالة.

وأشار إلى أن " الخطوط السعودية" وعلى الرغم من رصيدها الزاخر بالجوائز والاستحقاقات الدولية ومن أبرزها حصولها مؤخراً على جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م" ضمن جوائز شركة "سكاي تراكس"، فإنها تسعى للتطوير المستمر لمنظومة خدماتها من خلال التقييم والمراجعة من جانبٍ، والاستماع لملحوظات الضيوف من جانبٍ آخر،إذْ إنَّ قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي هو ميدان للتنافس بين مختلف الناقلات لتقديم أحدث وأرقى الخدمات.

الجدير بالذكر أن مساحة الصالة الجديدة تقدر بـ (3,5) آلاف متر مربع وتستوعب حوالي (10) آلاف ضيفٍ في اليوم،جُهِّزَت وفق أكثر الإجراءات أماناً صحياً وأحدث المعايير، بما يضمن توفير جميع الاحتياجات اللازمة لتقديم خدمات راقية لضيوف "السعودية" المميزين من المسافرين على الدرجتين "الأولى" و "الأعمال"، وكذلك أعضاء برنامج الفرسان، وحاملي بطاقات "إيليت" و "إيليت بلس" على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتحتوي على أماكن راقية وأجنحة مميزة للانتظار توفر قمة الراحة والرفاهية والخصوصية

 

الخطوط السعودية
صالة الفرسان
سكاي تيم

التعليقات

سعد بُلع
سعد بُلع عدد التعليقات : 74
منذ 3 ساعات
👍👍
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18833
منذ ساعة
والله العظيم .. أكلوا علي أكثر من ٢٠ تذكرة سفر

قالوا لا تسترد بعد ٦ أشهر وانا كنت فاكر المهلة سنة كالسابق ..

روحوا عننا ما عدتم حبايبنا يا أرجل الأخطبوط

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
جزاك الله خيرا
بلبل البحر
كاسية عارية
سعدون
هذا الدب المتين مانفخة الا الحشيش خروف نعيمي
نجاة محمد
يالطيف شئ يخوف
جابر
هذا هو المطلوب تصحيح اوضاع النادي

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