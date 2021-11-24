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آل الشيخ لرئيس الهلال: جب لنا ثالثة "فيديو"

منذ ساعة
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آل الشيخ لرئيس الهلال: جب لنا ثالثة "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ حديثه إلى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأستاذ فهد بن نافل، وذلك خلال حفل تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا ببوليفارد الرياض.

 

وقال تركي آل الشيخ لرئيس الهلال:"طلب يا فهد جب لنا ثالثة إن شاء الله"، مما أثار إعجاب جماهير الهلال الذين هللوا وصفقوا بصوت عال.

 

وكان فريق الهلال فاز على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بثنائية نظيفة وتوج بدوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض

نادي الهلال
حفل
تركي آل الشيخ
بوليفارد الرياض
فهد بن نافل
تتويج  دوري أبطال آسيا

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4062
منذ 18 دقيقة
لازم خرط وحلب 😉
اتحادي
اتحادي عدد التعليقات : 37
منذ دقيقة
ماغليك يجيبونها. سلامه دعمكم. ولجانكم
واتحادكم. لازم دعم المدلل
مافي اي نادي بالسعوديه. الا. نادي المدلل

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أحدث التعليقات

الريان
اختر الاجابه الصحيحه 1.يمن الحارس مايعلم اذا فركو من المدرسه 2.فاضاوه وهياط وحب التصوير 3.رواتبهم كثيره 4. جميع ما سبق صحيح
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
اتحادي
ماغليك يجيبونها. سلامه دعمكم. ولجانكم واتحادكم. لازم دعم المدلل مافي اي نادي بالسعوديه. الا. نادي المدلل
ابو محمد
تصميم حلو ياليتك سويت 10 منها تنحط على المداخل المدن فخامه
ابوبدر
يا هملالي. لا تطمني الوضع في السليم وراح تلقين روسيا والعالم كله هنا وحنا بنطلع

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