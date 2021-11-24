آل الشيخ لرئيس الهلال: جب لنا ثالثة "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ حديثه إلى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأستاذ فهد بن نافل، وذلك خلال حفل تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا ببوليفارد الرياض.
وقال تركي آل الشيخ لرئيس الهلال:"طلب يا فهد جب لنا ثالثة إن شاء الله"، مما أثار إعجاب جماهير الهلال الذين هللوا وصفقوا بصوت عال.
وكان فريق الهلال فاز على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بثنائية نظيفة وتوج بدوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض