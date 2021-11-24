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بالفيديو.. شاعرة روسية تروي موقفا نبيلا فعلته عائلة معها خلال رحلتها إلى العلا

منذ ساعة
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بالفيديو.. شاعرة روسية تروي موقفا نبيلا فعلته عائلة معها خلال رحلتها إلى العلا

المدينة المنورة (صدى):
سردت مغنية وشاعرة روسية تدعى "كارينا" مقتطفات من حياتها داخل المملكة، والتي بدأت منذ نحو 6 سنوات.

وذكرت أنها تعلّمت خلال السنوات الماضية اللغة العربية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لكي تقترب أكثر من الثقافة السعودية ومواطنيها بشكل أفضل.

ولفتت إلى أنها احتفلت بعيد ميلادها مع أصدقاءها بالذهاب إلى العلا، وعندما تأخر السائق بدأ البعض يتسأل عن سبب وجودهم، وعندما بدأت الحديث مع إحدى العائلات رحبوا بهم ودعوهم للذهاب إلى منزلهم.

وأشارت إلى أنها شعرت بالصدمة لأن في بلادها لا يستضيفوا الغرباء في منزلهم، مضيفة أنها شعرت بالحرج في البداية من قبول دعوتهم لكنها ذهبت.

وأضافت أنها سهرت مع هذه العائلة لوقت متأخر من الليل، وظلوا يقدموا لها القهوة العربية، مؤكدة أن المملكة تجذب السياح من كل بلاد العالم، فضلا عن أنها تتسم بالطابع الحديث والغربي.

 

العلا
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
الثقافة السعودية
السياح
القهوة العربية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4062
منذ 53 دقيقة
يا هملالي. لا تطمني الوضع في السليم وراح تلقين روسيا والعالم كله هنا وحنا بنطلع

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أحدث التعليقات

الريان
اختر الاجابه الصحيحه 1.يمن الحارس مايعلم اذا فركو من المدرسه 2.فاضاوه وهياط وحب التصوير 3.رواتبهم كثيره 4. جميع ما سبق صحيح
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
اتحادي
ماغليك يجيبونها. سلامه دعمكم. ولجانكم واتحادكم. لازم دعم المدلل مافي اي نادي بالسعوديه. الا. نادي المدلل
ابو محمد
تصميم حلو ياليتك سويت 10 منها تنحط على المداخل المدن فخامه
ابوبدر
يا هملالي. لا تطمني الوضع في السليم وراح تلقين روسيا والعالم كله هنا وحنا بنطلع

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