بالفيديو.. شاعرة روسية تروي موقفا نبيلا فعلته عائلة معها خلال رحلتها إلى العلا

المدينة المنورة (صدى):
سردت مغنية وشاعرة روسية تدعى "كارينا" مقتطفات من حياتها داخل المملكة، والتي بدأت منذ نحو 6 سنوات.
وذكرت أنها تعلّمت خلال السنوات الماضية اللغة العربية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لكي تقترب أكثر من الثقافة السعودية ومواطنيها بشكل أفضل.
ولفتت إلى أنها احتفلت بعيد ميلادها مع أصدقاءها بالذهاب إلى العلا، وعندما تأخر السائق بدأ البعض يتسأل عن سبب وجودهم، وعندما بدأت الحديث مع إحدى العائلات رحبوا بهم ودعوهم للذهاب إلى منزلهم.
وأشارت إلى أنها شعرت بالصدمة لأن في بلادها لا يستضيفوا الغرباء في منزلهم، مضيفة أنها شعرت بالحرج في البداية من قبول دعوتهم لكنها ذهبت.
وأضافت أنها سهرت مع هذه العائلة لوقت متأخر من الليل، وظلوا يقدموا لها القهوة العربية، مؤكدة أن المملكة تجذب السياح من كل بلاد العالم، فضلا عن أنها تتسم بالطابع الحديث والغربي.