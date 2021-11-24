ابعد عن السيول

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منذ 18 ساعة
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التعليقات
البرودي
عدد التعليقات : 97
منذ 20 دقيقة
وين تحزم تحزم خوي تحزم ..ههههه نفسي نفسي
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
ربي يوفقك و الف مبروك
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوالنا وردنا إليك ردا جميلا اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال...
نجاة محمد
ما عندك مراية تشوفي نفسك بشعة و براطمك براطم جمل و البركة في عمليات التجميل
حامد اللقماني
مبروك للهلال الاسيويه كانت عصيه بس سهلوها ليه واصبحت في متناول يديه.
بومشعل
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