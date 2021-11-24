طفل يتسبب في أزمة داخل البرلمان البريطاني

لندن (صدى):
تسبب إحضار نائبة في البرلمان البريطاني لطفلها الرضيع داخل الجسلة في أزمة ، وتم منع النائبة من الحضور مع طفلها.
وذكرت نائبة حزب العمال، ستيلا كريسي، أنه تم إبلاغها بعدم الحضور إذا كانت ستصطحب نجلها الصغير معها.
واستنكرت النائبة هذا القرار، مضيفة أن المجلس أصدر قاعدة تنص على منع حضور طفلها الذي يبلغ من العمر 3 شهور، في حين أنه لم يصدر قاعدة لتطبيق ارتداء الكمامات داخل الجلسة.
من جهته، قال رئيس مجلس العموم ليندسي هويل أمر بمراجعة القاعدة في أعقاب الحادث، مشيرا إلى أن هناك آراء متباينة بشأن هذه المسألة.