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طفل يتسبب في أزمة داخل البرلمان البريطاني

منذ ساعة
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طفل يتسبب في أزمة داخل البرلمان البريطاني

لندن (صدى):
تسبب إحضار نائبة في البرلمان البريطاني لطفلها الرضيع داخل الجسلة في أزمة ، وتم منع النائبة من الحضور مع طفلها.

وذكرت نائبة حزب العمال، ستيلا كريسي، أنه تم إبلاغها بعدم الحضور إذا كانت ستصطحب نجلها الصغير معها.

واستنكرت النائبة هذا القرار، مضيفة أن المجلس أصدر قاعدة تنص على منع حضور طفلها الذي يبلغ من العمر 3 شهور، في حين أنه لم يصدر قاعدة لتطبيق ارتداء الكمامات داخل الجلسة.

من جهته، قال رئيس مجلس العموم ليندسي هويل أمر بمراجعة القاعدة في أعقاب الحادث، مشيرا إلى أن هناك آراء متباينة بشأن هذه المسألة.

حزب العمال
البرلمان البريطاني
طفل رضيع
ستيلا كريسي
ليندسي هويل

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4060
منذ دقيقتين
وش رايها يوافقون لها ان تضبط هي وحبيبها جلسة لانجاب بيبي جديد امام الحضور بالقاعة علشان خاطرها. عجايب والله😂

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أحدث التعليقات

ابو محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل... بإذن الله زمنهم قريب وينصر الله الغيور..
ابو محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل... بإذن الله زمنهم قريب وينصر الله الغيور..
ابو محمد
المصيبة أن يأتي فويسق من الفويسقات ويمدح فعله هداه الله..
أبو عبدالله الحربي
مشروعة وأهداف تهدف إلى هدف الملالي والضحية الشعوب السنية بعصابات ثورة إرهاب الشعوب نردع برادع لله درك يازعيم .
ابوبدر
وش رايها يوافقون لها ان تضبط هي وحبيبها جلسة لانجاب بيبي جديد امام الحضور بالقاعة علشان خاطرها. عجايب والله😂

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