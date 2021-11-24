صالح النعيمة: اختلط شعوري بين التعب والفرح بعد حمل كأس الآسيوية

عامر العمري (صدى):
قال نجم وأسطورة نادي الهلال السابق صالح النعيمة أن نادي الهلال وجماهيره كلفوه بحمل كأس الآسيوية ، مشيرا إلى أنه تغلب على مرضه كي يلبي الدعوة .
وأوضح النعيمة "ربما تحاملت على نفسي بالأمس ، والهلال وجماهيره ومن كلفني يستاهلون العناء ،حقيقة لم أستطع النوم بشكل جيد واختلط شعوري بين التعب والفرح، اليوم أضطررت بعد زيادة الألم للذهاب للمستشفى وزيارة الدكتور المختص ، فأبلغني بضرورة إجراء عملية آخرى ستحدد لاحقاً، والحمدلله على قضاء ﷲ وقدرة ".
كانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، اختارت قائد فريقها السابق صالح النعيمة، لحمل كأس دوري أبطال آسيا على استاد الملك فهد الدولي.