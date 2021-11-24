طليقة شهاب جوهر للمسيئين لها:"ما رح أسامحكم يوم القيامة"

خالد الظفيري (صدى):
توعدت طليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر، زينب الموسوي، المسيئين لها بمواجهتهم يوم القيامة.
وقالت زينب الموسوي:"مارح أسامحكم يوم القيامة وناطرنكم على الصراط، أنا أكلمكم على الغيبة والإنسان اللي يستغيب، تستغيبوني تتكلمون عني؟ أو أي أحد بمكانتي ما أسمح لكم، الناس للي عندي أحبهم، أبيهم ناس نظاف، أبي كل متابعيني وللي يحبوني، إذا صج إنتوا تحبوني، لا تستغيبون أحد ولا تذمون أحد ولا تحللون على كيفكم".
ووجهت رسالة للمسيئين لها، قائلة: "اللي ما يبوني ليش داشين سنابي وانستغرامي، ليش قاعدين تسبون وتظنون فيني ظن سوء، ليش قاعدين تتكلمون علي، مو محللتكم، مو محللتكم، ويوم القيامة إن شاء الله أشوفكم، مو محللتكم، يلا روحو