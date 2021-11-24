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تعبتها الشهره
منذ ساعتين
1371
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15055
منذ 31 دقيقة
ممكن وقد، وإحتمال،وربما، ويجوز أن يكون هذا رجل،، والله أعلم..
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه..
واضح ***وصريح
صراحة كنا نتوقع عكس ماقال الطبيب، وكان إعتقادنا بأفضلية السفن أب،
4everx2
اما يكون منتحر ومتعمد او انه مفبرك فقط لزيادة الشهرة فقط
ابو وليد
انا سمعت الجزء المقصوص من الحديث -- لم يكن هذا رأيه ولا فكره بل توضيح واعتقد انه لم يكن نوضيح مناسب فقط
4everx2
المخالفات المرورية لن تفيد المجتمع بشيء لأن التهور وارتكاب المخالفات عند المجتمع لن يزول أبداً إلا إذا الدولة وضعت نظام ذكي مدروس يجعل الناس...
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