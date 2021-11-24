بالفيديو.. شاب يصنع أكبر تمثال في تاريخ المملكة لسمو ولي العهد

الرياض (صدى):
صنع فنان تشكيلي أكبر تمثال في تاريخ المملكة لسمو ولي العهد، من الخرسانة الحديدية حيث استغرقت منه ٨ شهور في صناعته.
وقال الفنان هاشم الجمعان، أنه استوحي هذه الفكرة منذ انطلاق حركة المشلح المشهورة بلندن والذي تغزل فيها الكثير من الشعراء، وانطلاقا من هذا الاتجاه اتجه لهذه الحركه التي تتناسب مع موهبته.
وأضاف، :"التمثال يبلغ طوله 3 متر 10 سم وعرضه مترين ووزنه 2 طن، حيث صنعه من الأسمنت والحديد والخرسانة والمجسمات".
وتابع،:" أتمنى أن يصل التمثال إلى ولي العهد كهدية وأتمنى أن يوضع بمكان يليق به لأنه صنع لشخص من ذهب حقا حيث أن ولي العهد رمزا من رموزنا