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بالفيديو.. شاب يصنع أكبر تمثال في تاريخ المملكة لسمو ولي العهد

منذ 54 دقيقة
1721
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بالفيديو.. شاب يصنع أكبر تمثال في تاريخ المملكة لسمو ولي العهد

الرياض (صدى):
صنع فنان تشكيلي أكبر تمثال في تاريخ المملكة لسمو ولي العهد، من الخرسانة الحديدية حيث استغرقت منه ٨ شهور في صناعته.

وقال الفنان هاشم الجمعان، أنه استوحي هذه الفكرة منذ انطلاق حركة المشلح المشهورة بلندن والذي تغزل فيها الكثير من الشعراء، وانطلاقا من هذا الاتجاه اتجه لهذه الحركه التي تتناسب مع موهبته.

وأضاف، :"التمثال يبلغ طوله 3 متر 10 سم وعرضه مترين ووزنه 2 طن، حيث صنعه من الأسمنت والحديد والخرسانة والمجسمات".

وتابع،:" أتمنى أن يصل التمثال إلى ولي العهد كهدية وأتمنى أن يوضع بمكان يليق به لأنه صنع لشخص من ذهب حقا حيث أن ولي العهد رمزا من رموزنا

المملكة
ولي العهد
فنان تشكيلي
أكبر تمثال
يصنع

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7777
منذ 47 دقيقة
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1587
منذ 45 دقيقة
بئس البضاعه..
الملل
الملل عدد التعليقات : 580
منذ 43 دقيقة
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم(اشد عذابا يوم القيامه المصورون)
الغريب الشخص ان هذا العمل من المحرمات بل من الكباير
ويعملها يسمع بالتهديد والوعيد الشديد ثم يعملها

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه..
واضح ***وصريح
صراحة كنا نتوقع عكس ماقال الطبيب، وكان إعتقادنا بأفضلية السفن أب،
4everx2
اما يكون منتحر ومتعمد او انه مفبرك فقط لزيادة الشهرة فقط
ابو وليد
انا سمعت الجزء المقصوص من الحديث -- لم يكن هذا رأيه ولا فكره بل توضيح واعتقد انه لم يكن نوضيح مناسب فقط
4everx2
المخالفات المرورية لن تفيد المجتمع بشيء لأن التهور وارتكاب المخالفات عند المجتمع لن يزول أبداً إلا إذا الدولة وضعت نظام ذكي مدروس يجعل الناس...

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