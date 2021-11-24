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استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي

منذ ساعة
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استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي

طرابلس (صدى):
كشفت مصادر عن استبعاد سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

وأوضحت مصادر أن النائب العام الليبي رفض منح فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، معتبرة أن في ذلك نية لاستبعاده من الانتخابات، بحسب ما نشرته قناة الخضراء الليبية على صفحتها في موقع تويتر.

وأضافت المصادر ذاتها أن "النائب العام رفض منح فريق الدفاع عن القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، كما رفض منح إفادة بإلغاء قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وإعادة المحاكمة، نتيجة ما شابها من فساد وعوار".

ويرى مراقبون للمشهد الليبي، أن تلك الخطوة من شأنها، إثبات وجود تدخل القضاء في السياسة، كما تكشف عن وجود نية لاستبعاد سيف الإسلام من سباق الانتخابات الرئاسية"، المقرر إجراءها يوم 24 ديسمبر المقبل

ليبيا
سيف الإسلام القذافي
السباق الرئاسي

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 224
منذ ساعة
الشعب الليبي دفع ثمن غالي للتخلص من ابوه يقوم هو وبكل وقاحة يجي
ويرشح نفسه كمان نسي هو ايام حكم ابوه إيش سوى بالشعب الليبي وكان
يهدده بالقتل أيام ثورتهم على طغيان ابوه ... ناس شايلة برقع الحياء من
وجيهها والله .

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه..
واضح ***وصريح
صراحة كنا نتوقع عكس ماقال الطبيب، وكان إعتقادنا بأفضلية السفن أب،
4everx2
اما يكون منتحر ومتعمد او انه مفبرك فقط لزيادة الشهرة فقط
ابو وليد
انا سمعت الجزء المقصوص من الحديث -- لم يكن هذا رأيه ولا فكره بل توضيح واعتقد انه لم يكن نوضيح مناسب فقط
4everx2
المخالفات المرورية لن تفيد المجتمع بشيء لأن التهور وارتكاب المخالفات عند المجتمع لن يزول أبداً إلا إذا الدولة وضعت نظام ذكي مدروس يجعل الناس...

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