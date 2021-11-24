بالفيديو.. مختص نفسي: فشل الخطوبة أمر إيجابي

أميرة خالد (صدى):
قال متخصص في علم النفس والصحة النفسية، جميل الحواس، إن فشل الخطوبة أمر إيجابي، وليس سلبي.
وأضاف أن الخطوبة إذا كانت غير صحية فأن الزواج لن يكون غير صحي، وبالتالي سيؤدي إلى زواج فاشل، وسيكون هذا الزواج أصعب من الخطوبة الفاشلة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأكد أن أهم شئ في الخطوبة هما الصدق والصراحة وعدم التمثيل وإدعاء المثالية، لافتا إلى أن الفرق بين الخطوبة التلقيدية والحديثة هو طريقة التواصل، حيث كان التواصل قليل في الماضي مقارنة بالوضع الحالي، مؤكدًا أن كثرة التواصل على أساس سليم مفيد لأنه يجعل الطرفين يعرفان على بعضهما البعض.
ولفت إلى أنه من الصعب تحديد فترة مثالية معينة للخطوبة لأن هناك اختلافات فردية تمنع من تحديد مدة معينة للخطوبة الناجحة، نظرًا لاختلاف الذكاء العاطفي والاجتماعي من شخص لآخر.
وأضاف أن البعض يقدر أن يقيم الشخص في فترة خطوبة قصيرة، وآخرين يحتاجون لفترة طويلة لفعل ذلك.