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بالفيديو.. مختص نفسي: فشل الخطوبة أمر إيجابي

منذ ساعتين
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بالفيديو.. مختص نفسي: فشل الخطوبة أمر إيجابي

أميرة خالد (صدى):
قال متخصص في علم النفس والصحة النفسية، جميل الحواس، إن فشل الخطوبة أمر إيجابي، وليس سلبي.

وأضاف أن الخطوبة إذا كانت غير صحية فأن الزواج لن يكون غير صحي، وبالتالي سيؤدي إلى زواج فاشل، وسيكون هذا الزواج أصعب من الخطوبة الفاشلة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأكد أن أهم شئ في الخطوبة هما الصدق والصراحة وعدم التمثيل وإدعاء المثالية، لافتا إلى أن الفرق بين الخطوبة التلقيدية والحديثة هو طريقة التواصل، حيث كان التواصل قليل في الماضي مقارنة بالوضع الحالي، مؤكدًا أن كثرة التواصل على أساس سليم مفيد لأنه يجعل الطرفين يعرفان على بعضهما البعض.

ولفت إلى أنه من الصعب تحديد فترة مثالية معينة للخطوبة لأن هناك اختلافات فردية تمنع من تحديد مدة معينة للخطوبة الناجحة، نظرًا لاختلاف الذكاء العاطفي والاجتماعي من شخص لآخر.

وأضاف أن البعض يقدر أن يقيم الشخص في فترة خطوبة قصيرة، وآخرين يحتاجون لفترة طويلة لفعل ذلك.

 

خطوبة
جميل الحواس
خطوبة قصيرة
متخصص في علم النفس والصحة النفسية

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10297
منذ ساعة
ايييه دنيااا **!!!!
لا تخلي المرتاح مرتاح ولا الخاطب خاطب *!!
وأنا وانته ورقصني يااا قدع *!!
ههههههههههههه
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7777
منذ 34 دقيقة
الزواج ينجح اذا توفرت به أهم نقطة وهي عنصر ((الوفاء)) فإذا لم يتوفر هذا العنصر الهام فسوف يفشل الزواج وهو يعتمد على كلا الطرفين الزوجه والزوج.

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه..
واضح ***وصريح
صراحة كنا نتوقع عكس ماقال الطبيب، وكان إعتقادنا بأفضلية السفن أب،
4everx2
اما يكون منتحر ومتعمد او انه مفبرك فقط لزيادة الشهرة فقط
ابو وليد
انا سمعت الجزء المقصوص من الحديث -- لم يكن هذا رأيه ولا فكره بل توضيح واعتقد انه لم يكن نوضيح مناسب فقط
4everx2
المخالفات المرورية لن تفيد المجتمع بشيء لأن التهور وارتكاب المخالفات عند المجتمع لن يزول أبداً إلا إذا الدولة وضعت نظام ذكي مدروس يجعل الناس...

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