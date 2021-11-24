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الهلال يقترب من صفقة مصرية 

منذ 8 ساعات
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الهلال يقترب من صفقة مصرية 

نواف السالم (صدى):
عبر سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، عن رغبته في الحصول على خدمات أحد لاعبي منتخب مصر، قائلا إنه إذا ما كان مسؤولًا في الهلال سيبحث التعاقد مع اللاعب محمد النني".

ولفت إلى أن نجم أرسنال الإنجليزي، قادر على أن يمثل إضافة كبرى في الكرة السعودية، مبينا أن محمد النني من النوعية التي تستطيع النجاح مع الكبار.

وكان فريق الهلال فاز على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بثنائية نظيفة وتوج بدوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض

الهلال
سامي الجابر
دوري أبطال آسيا
محمد النني
بوهانج

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10698
منذ 59 دقيقة
بلاش خلينا بالي عندنا ماقصروا و اللي عرفتة ان النادي الاهلي المصري بيفاوضة بس هو طالب مبلغ كبير

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
جزاك الله خيرا
بلبل البحر
كاسية عارية
سعدون
هذا الدب المتين مانفخة الا الحشيش خروف نعيمي
نجاة محمد
يالطيف شئ يخوف
جابر
هذا هو المطلوب تصحيح اوضاع النادي

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