الهلال يقترب من صفقة مصرية 

نواف السالم (صدى):
عبر سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، عن رغبته في الحصول على خدمات أحد لاعبي منتخب مصر، قائلا إنه إذا ما كان مسؤولًا في الهلال سيبحث التعاقد مع اللاعب محمد النني".
ولفت إلى أن نجم أرسنال الإنجليزي، قادر على أن يمثل إضافة كبرى في الكرة السعودية، مبينا أن محمد النني من النوعية التي تستطيع النجاح مع الكبار.
وكان فريق الهلال فاز على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بثنائية نظيفة وتوج بدوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض