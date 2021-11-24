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بالفيديو.. فتاة سعودية تخترع جهاز لإجتياز وتعطيل الألغام

منذ 48 دقيقة
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بالفيديو.. فتاة سعودية تخترع جهاز لإجتياز وتعطيل الألغام

الرياض (صدى):
ابتكرت فتاة سعودية من طلاب مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ألواح لإجتياز الألغام وشاركت به في مؤتمر تمكين المرأه السعودية2030.

وقالت رزان العقيلي، :" تم قبولي في المؤتمر من خلال اختراعين لي الأول وهو جهاز اجتياز الألغام حيث قمت بتصميم ست ألواح للجهاز كل لوحة لها مهمة مختلفة عن الأخرى.

وأضافت، الخطوه الأولى للجهاز هي اكتشاف اللغم الثانية اجتياز اللغم، والاخيرة هي تعطيل اللغم، لافتا إلى أنه هناك نوعين من الألغام، نوع مضاد للأفراد والآخر مضاد للدبابات.

وتابعت، :" أشعر بالمسؤوليه تجاه هذا الأمر منذ الصغر حيث اخترت هذا المجال خصيصا لكى أساعد في وقاية وحماية الأشخاص من خطر الألغام فكثيرا فقدوا حياتهم وآخرين فقدوا اطرافهم بسببها لذلك اتجهت لهذا المجال لإنقاذ حياة الإنسان".

واستطردت بشأن اختراعها الثاني الذي يعمل تشتيت الرادارات وفكرته التشتيت ولكنها امتنعت عن شرح تفاصيل عمله وفكرته لأنه يعد شيئا سريا حتى يصب في مصلحة الوطن ضد الأعداء.

وذكرت، أن مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله أعطوها تصاريح الطيران والدخول، ولكنها طالبت بكثير من الدعم لاستكمال دراستها على الابتكار وخروجه للنور حتى يعمل لصالح الوطن العزيز.

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اكتشاف الألغام
جهاز تعطيل الألغام

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83777
منذ 28 دقيقة
حلو ويارب تلقين من يهتم باختراعك لانه مهم جداً وخاصه لمن هم على حدود الوطن

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أحدث التعليقات

رااايق
متوقعا أن تصبح المملكة الدولة الأولى في ريادة الأعمال **!!!! تصبح المملكة الدولة الأولى في ريادة الأعمال ** بتوظيف البنات**؟!! هذي من جد دنيااا...
ابو وليد
للاسف تم قص مقطع من كلام هذا الشخص الذي كان يتحدث عن رأي الملحدين والخارجين عن المله -- وتكالب عليه بقايا ذوليك
رااايق
وشبابنا ** يجلس بالبيت يرضع العيال مثلا **؟!!! ياناس خافوا الله ** شبابنا ترى عاطلين عن العمل ** ولا بس التركيز على البنات **!!!!!
مطر الاسود
شر البلية ما يضحك
مطر الاسود
الذي لا ينتطح فيه عنزان انه لا يوجد في جسمك شيىء طبيعي كله ملعوب فيه

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