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سنابيه بعد فوز الهلال بآسيا : الله يرزقني حظهم
منذ 17 ساعة
2293
2
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 624
منذ 13 ساعة
تمني انك تتركين التفاهة ويكون لك زوج صالح
ابو عمار
عدد التعليقات : 55441
منذ دقيقتين
اللهم لا حسد . الله يرزقها هلالي
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أحدث التعليقات
قرم
ابووليد. انت عنصري وريحة عنصريتك النتنه فايحه. على اساس انك اجمل واحد في الكون!!
نجاة محمد
الف مبروك للهلال يستاهل
نجاة محمد
شكرا اصالة اكيد جمهور الإصيفر ما نام من الغيظ
عندما يغيب المساء
خلقه الله ما تعيب احد
نجاة محمد
بالتوفيق لمصر
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