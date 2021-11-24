الدعيع يعلق على تقبيل سامي الجابر يده: "حب الهلال يجمعنا"

ماجد محمد (صدى):
نشر عبد الله الدعيع، حارس مرمى فريق الهلال سابقًا عبر حسابه في تويتر فيديو يجمعه لنجم الهلال السابق سامي الجابر خلال مباراة نهائي دوري أبطال آسيا ، مؤكدا أن الأحترام والتقدير وحب الهلال يجمعهما.
وقال الدعيع معلقا على الفيديو "الأحترام والتقدير وحب الهلال يجمعنا ..أردت تقبيل جبين ابوعبدالله فسارع بتقبيلي ،هذا هو الهلال بإختصار وتلك بعض من أسراره "
وعلق سامي الجابر على اللفتة الطيبة قائلا" الله يرفع قدرك ويعزك يا أبو فواز , وإن شاءالله دوم نلتقي في أفراح الهلال "
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر لفتة طيبة لنجم ورئيس الهلال والمنتخب الوطني سامي الجابر، تجاه حارس مرمى الفريق السابق عبدالله الدعيع، أثناء حضورهما مباراة نهائي أبطال آسيا 2021، التي فاز الهلال فيها باللقب.
وجاء في الفيديو حديث ودي بين سامي الجابر وعبدالله الدعيع، أثناء تواجدهما في المدرجات، وحاول الأخير تقبيل رأس الجابر الذي رفض وقام بتقبيل يده