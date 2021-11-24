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الدعيع يعلق على تقبيل سامي الجابر يده: "حب الهلال يجمعنا"

منذ 12 ساعة
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الدعيع يعلق على تقبيل سامي الجابر يده: "حب الهلال يجمعنا"

ماجد محمد (صدى):
نشر عبد الله الدعيع، حارس مرمى فريق الهلال سابقًا عبر حسابه في تويتر فيديو يجمعه لنجم الهلال السابق سامي الجابر خلال مباراة نهائي دوري أبطال آسيا ، مؤكدا أن الأحترام والتقدير وحب الهلال يجمعهما.

وقال الدعيع معلقا على الفيديو "الأحترام والتقدير وحب الهلال يجمعنا ..أردت تقبيل جبين ابوعبدالله فسارع بتقبيلي ،هذا هو الهلال بإختصار وتلك بعض من أسراره "

وعلق سامي الجابر على اللفتة الطيبة قائلا" ‏‎الله يرفع قدرك ويعزك يا أبو فواز , وإن شاءالله دوم نلتقي في أفراح الهلال "

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر لفتة طيبة لنجم ورئيس الهلال والمنتخب الوطني سامي الجابر، تجاه حارس مرمى الفريق السابق عبدالله الدعيع، أثناء حضورهما مباراة نهائي أبطال آسيا 2021، التي فاز الهلال فيها باللقب.

وجاء في الفيديو حديث ودي بين سامي الجابر وعبدالله الدعيع، أثناء تواجدهما في المدرجات، وحاول الأخير تقبيل رأس الجابر الذي رفض وقام بتقبيل يده

الهلال
سامي الجابر
الدعيع

التعليقات

علي الصميلي
علي الصميلي عدد التعليقات : 4
منذ 40 دقيقة
بدون تعليق هذا هو الهلال

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تصرف ممتاز ولفته كريمه من المعلمين لهذا الحارس فجزاهم الله خير وهذا ما يجب فعله مع كل محتاج في بلادنا
ابو عمار
لم يحدد عمر المجرم الا منظمه العفو الدوليه وهذا مخالف للمنطق والعقل لان القاتل يجب قتله ولو بعد حين
ابو عمار
عموما النيابه ستعرف مقصده من سماعها لكامل المقطع
ابو محمد
هذه نتيجة الاختلاط ايش راح تكون يعني
علي الصميلي
بدون تعليق هذا هو الهلال

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