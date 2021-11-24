بالفيديو.. فريق طبي بالخبر ينجح في إزالة التحام حاد بين الجمجمة والفك لمريضة

الشرقية (صدى):
أجرى فريق طبي في مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر عملية نادرة لإزالة التحام حاد بين قاع الجمجمة ومفصل الفك الأيمن لمريضة تبلغ من العمر 28 عاما.
وقال رئيس قسم جراحة الوجه والفكين في مستشفى الملك فهد الجامعي، بدر الجندان، إن من يعاني من هذا الالتحام يعاني من صعوبة في ممارسة حياته بالشكل الطبيعي، وذلك وفقا لـ"الإخبارية".
وأضاف أن الفريق الطبي قام بقص جزء من الفك السفلي وجزء من عظم الجمجمة، وتركيب مفصل صناعي أمريكي.
وأكد أن المريضة تحسنت، وأصبحت حاليا تفتح فمها بحوالي 3 سم، مضيفا أنها ستعود لطبيعتها بعد 6 أشهر.