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مختص: قرار بايدن بسحب مخزونات النفط هي مجرد محاولة لعدم الخروج بمظهر المتفرج

منذ 30 دقيقة
1375
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مختص: قرار بايدن بسحب مخزونات النفط هي مجرد محاولة لعدم الخروج بمظهر المتفرج

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور المهند الهشبول، الباحث في شؤون الطاقة والنفط، أن قرار بايدن بسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ليس له أى إضافه فعلية للأسواق، وجاء ذلك امتصاصا لغضب المستهلك الأمريكي.

وتابع، الرقم ليس إضافه فعلية للأسواق حيث أن 18 مليون برميل منها هي عملية تسريع لعمليه سحب سابقة والعدد المتبقي منها ابتداء من العام القادم سيتم من خلاله عملية تجارة متبادلة بأسعار مجزية وعليه فإنه ليس هناك إضافه فعلية للاسواق الا السوق الأمريكي.

و أضاف، السعة الكاملة للمخزون الاستراتيجي الأمريكي هي 714 من برميل تقريبا، والسعة الحالية هي تقريبا 606 مليون واستخدام المخزون الاستراتيجي هي فقط محاولة جديدة مبتكرة لاستخدام المخزون مع بعض الدول المستهلكة الأخرى، مؤكدا أن القرار مجرد محاولة لعدم الظهور بمظهر المتفرج.

سحب
جو بايدن
السوق العالمي
السوق الامريكي
احتياطيات النفط
مخزون النفط

التعليقات

صافي بن صياد
صافي بن صياد عدد التعليقات : 1
منذ 20 دقيقة
أسعار النفط سترتفع والسجون ستمتلئ من الناس ولا أحد يشعر بي أنا لوحدي تقريباً الكل تخلى عني ويكرهني ويعتقدون أنني كبير في السن وجميعهم عقولهم ممتلئه بالحكايا الدينية

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صافي بن صياد
أسعار النفط سترتفع والسجون ستمتلئ من الناس ولا أحد يشعر بي أنا لوحدي تقريباً الكل تخلى عني ويكرهني ويعتقدون أنني كبير في السن وجميعهم...
عبد العزيز طميحي
أخلاق الكبار لا تتغير... قدوة للجيل القادم كم هو جميل هذا الهلال بكل مافيه
عابر سبيل
ههههههههههههه 😂 😂 😂 😂
عابر سبيل
ههههههههههههه 😂 😂 😂 😂
رااايق
أعصابك ** حمد الله لاعب محترف اليوم عندك وبكرة عند غيرك ** هو صحيح النصر بخسر لاعب كبير لكن هذا هو الأحتراف **

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