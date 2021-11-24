مختص: قرار بايدن بسحب مخزونات النفط هي مجرد محاولة لعدم الخروج بمظهر المتفرج

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور المهند الهشبول، الباحث في شؤون الطاقة والنفط، أن قرار بايدن بسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ليس له أى إضافه فعلية للأسواق، وجاء ذلك امتصاصا لغضب المستهلك الأمريكي.
وتابع، الرقم ليس إضافه فعلية للأسواق حيث أن 18 مليون برميل منها هي عملية تسريع لعمليه سحب سابقة والعدد المتبقي منها ابتداء من العام القادم سيتم من خلاله عملية تجارة متبادلة بأسعار مجزية وعليه فإنه ليس هناك إضافه فعلية للاسواق الا السوق الأمريكي.
و أضاف، السعة الكاملة للمخزون الاستراتيجي الأمريكي هي 714 من برميل تقريبا، والسعة الحالية هي تقريبا 606 مليون واستخدام المخزون الاستراتيجي هي فقط محاولة جديدة مبتكرة لاستخدام المخزون مع بعض الدول المستهلكة الأخرى، مؤكدا أن القرار مجرد محاولة لعدم الظهور بمظهر المتفرج.