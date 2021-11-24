"ميريل" يتلقى عرضًا مغريًا لتدريب النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير إعلامية أن ميريل رادوي مدرب منتخب رومانيا، قد تلقى عرضاً من نادي لقيادة الفريق خلفاً للبرتغالي المُقال بيدرو إيمانويل.
وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن "ميريل" تلقى عرضاً مغريًا من نادي النصر ولكن حتى الآن لم يعطي الموافقة على العرض المقدم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع رغبة "ميريل" بعدم البقاء مع المنتخب الروماني وتفكيره في إنهاء عقده بنهاية الشهر الجاري.
وسبق لميريل رادوي الانضمام لأندية دوري المحترفين حيث مثل الهلال عندما كان لاعباً في عام 2009 حتى 2011، وبعد ذلك لعب لأندية العين الإماراتي وشباب أهلي دبي والعربي القطري كما اتجه بعد ذلك للتدريب.