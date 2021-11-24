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"الشورى" تطالب هيئة الكهرباء بتخفيض التعريفات

منذ 3 ساعات
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"الشورى" تطالب هيئة الكهرباء بتخفيض التعريفات

الرياض (صدى):
ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1441/ 1442هـ.

‏ودعا عضو ‎الشورى الدكتور محمد عشري هيئة تنظيم المياه والكهرباء بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع قِيَم فواتير الكهرباء.

كما أكد على ضرورة تفعيل دورها في مراجعة وتخفيض التعريفات وتكلفة التأسيس والصيانة المقدمة من مزودي الخدمات.

فيما وجه عضو المهندس مفرح الزهراني الهيئة بتجزئة الشريحة الأولى من شرائح الاستهلاك بحيث تُقسم إلى شريحتين تكون الشريحة الأولى أقل سعرًا.

ويأتي ذلك لأجل تخفيف تعريفة أسعار الكهرباء على المواطنين وكذلك فتح السوق لشركات أخرى لتقديم الخدمة.

 

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
فواتير الكهرباء
الاستهلاك
أسعار الكهرباء
هيئة تنظيم المياه والكهرباء

التعليقات

الووووووو
الووووووو عدد التعليقات : 193
منذ ساعة
ان شاء الله خير
والتوصية القادمة على البنزين

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أحدث التعليقات

Naif
زعيم القارة
ع. س. ع
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