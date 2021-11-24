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بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها مع استخدام المنتجات العشبية المجهولة

منذ 19 ساعة
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بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها مع استخدام المنتجات العشبية المجهولة

الرياض (صدى):
روت المواطنة "أم خالد" تجربتها مع الإعلانات المضللة واستخدامها المنتجات العشبية التي يتم بيعها من خلالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب برنامج "اليوم".

وقالت "أم خالد" عن تجربتها: "انخدعت بهذا المنتج لعدة أشياء أولا قالتلي انها مصرحة وعليها باركود وتعرض تجارب ناس تنشد لهذه المنتجات خدع يستخدمونها عشان يوقعون بالمستهلكين على الجانب النفسي".

وفيما يتعلق بتجربتها مع المنتج ذاته، أضافت: "توصلت ليها عن طريق سناب شات وطبعًا لكل منطقة لها مندوبة وانها ستصل المنتج بوقت ما بالاتفاق بيننا وطلبت الفلوس كاش وابتديت استخدم العشبة ومن بداية الأسبوع الثاني ابتديت أحس بوهن وتعب".

 

سناب شات
مواقع التواصل الاجتماعي
المستهلكين
المنتجات
الأعشاب
الإعلانات المضللة
المنتجات العشبية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55437
منذ ساعة
حسبي الله على من غشها وتسبب لها بالمرض . المفروض تتم متابعة البائعه من خلال السناب والهاتف والمندوبه للقبض على مصنعة الادويه او الخلطه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههه طيب لا تنسي عدساتك شيليها قبل النوم
زائر
فيه شرط جديد ان تكون المطلقه او من يتعدى عمرها عن 35 سنة لازم تكون عندها منزل مستقل ولا تعيش مع الاسرة وهذا الشرط...
ابو عمار
يمكن ناوي تشتغل في المحطه وحابه تأخذ فكره
ابو عمار
اوكي
عبدالله الجماز ي
عرفناك على حقيقتك كذب في كذب يا أخي قل خيرا أو أصمت

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