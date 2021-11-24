بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها مع استخدام المنتجات العشبية المجهولة

الرياض (صدى):
روت المواطنة "أم خالد" تجربتها مع الإعلانات المضللة واستخدامها المنتجات العشبية التي يتم بيعها من خلالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب برنامج "اليوم".
وقالت "أم خالد" عن تجربتها: "انخدعت بهذا المنتج لعدة أشياء أولا قالتلي انها مصرحة وعليها باركود وتعرض تجارب ناس تنشد لهذه المنتجات خدع يستخدمونها عشان يوقعون بالمستهلكين على الجانب النفسي".
وفيما يتعلق بتجربتها مع المنتج ذاته، أضافت: "توصلت ليها عن طريق سناب شات وطبعًا لكل منطقة لها مندوبة وانها ستصل المنتج بوقت ما بالاتفاق بيننا وطلبت الفلوس كاش وابتديت استخدم العشبة ومن بداية الأسبوع الثاني ابتديت أحس بوهن وتعب".