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بالفيديو والصور.. إحباط محاولات تهريب 894 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

منذ ساعة
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بالفيديو والصور.. إحباط محاولات تهريب 894 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب (894) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(798860) قرصًا إمفيتامين مخدر، و(57) طنًا، و(165) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرّية والبحرية للمملكة، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (88) متهمًا، منهم (39) مواطنًا، و(49) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (24) من الجنسية اليمنية، و(21) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسيات المصرية والأردنية والسودانية والسريلانكية.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

 

حرس الحدود
تهريب
القات المخدر
الحدود البرية
أمن الحدود
المتابعة الأمنية

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 613
منذ 41 دقيقة
هذه عصابة يجب اجتثاثهم بلا هوادة

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أحدث التعليقات

kkkk
مبرووووووك للوطن ولكل زعيم عالمي
مجلود بارك
صياح دوت كم دبليو دت كم كله من البليهي
4everx2
اكيد قاعد يصور ولا مشغول بجواله
الشايب
احسب احد من اهله متوفي كل هذا عشان لاعب شي عجيب
kkkk
مبرووووووك للوطن ولكل زعيم عالمي

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