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آلاء أبو قشة تتولى مهمة تدريب أول دوري نسائي سعودي

منذ 11 ساعة
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آلاء أبو قشة تتولى مهمة تدريب أول دوري نسائي سعودي

ماجد محمد (صدى):
أعلنت آلاء أبو قشة نجمة المنتخب النسوي الأردني سابقا،ً عن توقيع عقد لتولي مهمة المدير الفني لنادي الرياض السعودي لكرة القدم.

وستتولى أبو قشة تدريب نادي الرياض استعداداً للمشاركة في الدوري السعودي النسوي، الذي سيقام لأول مرة بمشاركة عدة فرق، وسيشارك نادي الرياض الذي يعد من أعرق الأندية السعودية، في الدوري النسوي باسم "السهام الزرقاء".

ومن المقرر أن تضع أبو قشة خطة مستقبلية لتطوير قاعدة كرة القدم النسوية في النادي، بما يعزز من فرصة المنافسة على الألقاب، كذلك ستجتهد في سبيل البحث عن المواهب وتطويرها.

 

الرياض
آلاء أبو قشة
أول دوري نسوي

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1590
منذ 51 ثانية
حسبنا الله ونعم الوكيل... بإذن الله زمنهم قريب وينصر الله الغيور..
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1590
منذ 41 ثانية
حسبنا الله ونعم الوكيل... بإذن الله زمنهم قريب وينصر الله الغيور..

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أحدث التعليقات

ابو محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل... بإذن الله زمنهم قريب وينصر الله الغيور..
ابو محمد
حسبنا الله ونعم الوكيل... بإذن الله زمنهم قريب وينصر الله الغيور..
ابو محمد
المصيبة أن يأتي فويسق من الفويسقات ويمدح فعله هداه الله..
أبو عبدالله الحربي
مشروعة وأهداف تهدف إلى هدف الملالي والضحية الشعوب السنية بعصابات ثورة إرهاب الشعوب نردع برادع لله درك يازعيم .
ابوبدر
وش رايها يوافقون لها ان تضبط هي وحبيبها جلسة لانجاب بيبي جديد امام الحضور بالقاعة علشان خاطرها. عجايب والله😂

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