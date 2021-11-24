آلاء أبو قشة تتولى مهمة تدريب أول دوري نسائي سعودي

ماجد محمد (صدى):
أعلنت آلاء أبو قشة نجمة المنتخب النسوي الأردني سابقا،ً عن توقيع عقد لتولي مهمة المدير الفني لنادي الرياض السعودي لكرة القدم.
وستتولى أبو قشة تدريب نادي الرياض استعداداً للمشاركة في الدوري السعودي النسوي، الذي سيقام لأول مرة بمشاركة عدة فرق، وسيشارك نادي الرياض الذي يعد من أعرق الأندية السعودية، في الدوري النسوي باسم "السهام الزرقاء".
ومن المقرر أن تضع أبو قشة خطة مستقبلية لتطوير قاعدة كرة القدم النسوية في النادي، بما يعزز من فرصة المنافسة على الألقاب، كذلك ستجتهد في سبيل البحث عن المواهب وتطويرها.