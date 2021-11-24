"الخضيري": المنتجات مجهولة الهوية تستهدف الأمراض المستعصية

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عن لجوء البعض للإعلانات المضللة والمجهولة من أجل علاج الأمراض المستعصية.
وروى "الخضيري" تجربة سيدة لجأت لهذه المواد المجهولة من أجل علاج العقم قائلآ: "السيدة اشترت مواد حسب ما يزعمون لتنظيف الأرحام أو عناية العقم بتكون عبر مناديب يتجولون مجهولو الهوية والمادة أيضًا مجهولة التركيب".
وتابع: "السيدة حصلها في البداية حكة شديدة ثم تطور الأمر وتغير لون البول وأصيبت بإعياء ودوخة الطبيب قالها عندك مشكلة بالكبد وبداية فشل كبدي وهى الآن تحت العناية من أجل العلاج"، بحسب برنامج "اليوم".
وأكد "الخضيري" على ضرورة توعية المستهلكين من مخاطر اللجوء لهذه المنتجات مجهولة الهوية والتي يتم شرائها من خلال التوصيل للمنازل أو المواقع المجهولة والمراسلات الخارجية.
وأضاف: "الإعلانات المضللة لمنتجات مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف أنواع معينة من الأمراض المستعصية، وهى عبارة عن خلطات عشبية مجهولة ذات تركيز عالي من السمية وبعض المواد الأخرى حتى لو كانت طبيعية تعتبر سامة".