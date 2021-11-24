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بالفيديو.. القرشي يكشف عن مشاكل تواجه المتقاعدون في حياتهم

منذ 8 ساعات
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بالفيديو.. القرشي يكشف عن مشاكل تواجه المتقاعدون في حياتهم

علي القحطاني (صدى):
كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين اللواء ركن متقاعد صالح القرشي، عن بعض المشاكل التي يواجهها المتقاعدون في حياتهم، بسبب بعض الأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح اللواء القرشي إن بعض شركات تأجير السيارات تمتنع عن التأجير للمتقاعد بسبب القوانين والأنظمة، كما أن بعض شركات التأمين الطبي لا تغطي أحياناً تكلفة علاج المتقاعد بحجة تقدمه في العمر.

ودعا رئيس جمعية المتقاعدين بضرورة تعاون المجتمع والقطاعين الخاص والعام للعمل على حفظ حقوق المتقاعد، وأن ينظر إليه كرجل خدم الدولة ويجب أن يقدم له ما يستحق.

وأوضح رئيس مركز "تعارفوا" الدكتور سعود المصيبيح، إن رؤية المتقاعدين ذوي الخبرات وهم يتم إهمالهم ولا يستفاد من خبراتهم، أمر مؤلم، مبينا أن بعض المواطنين يبتعث للخارج ويدرس في أفضل الجامعات ويتلقى دورات تدريبية، ثم يجد نفسه متقاعداً وهو في قمة نشاطه ويؤتى مكانه بخبير أجنبي بعمر 65 عاماً لا يعرف شيئاً عن البلد.

شركات التأمين
تأجير السيارات
المتقاعدون
رئيس جمعية المتقاعدين

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 617
منذ ساعة
المتقاعدون كان الوطن في زمن عطاءهم معتمد عليهم
وكانوا الركيزة له
ويجب عدم تهميشهم

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أحدث التعليقات

رااايق
متوقعا أن تصبح المملكة الدولة الأولى في ريادة الأعمال **!!!! تصبح المملكة الدولة الأولى في ريادة الأعمال ** بتوظيف البنات**؟!! هذي من جد دنيااا...
ابو وليد
للاسف تم قص مقطع من كلام هذا الشخص الذي كان يتحدث عن رأي الملحدين والخارجين عن المله -- وتكالب عليه بقايا ذوليك
رااايق
وشبابنا ** يجلس بالبيت يرضع العيال مثلا **؟!!! ياناس خافوا الله ** شبابنا ترى عاطلين عن العمل ** ولا بس التركيز على البنات **!!!!!
مطر الاسود
شر البلية ما يضحك
مطر الاسود
الذي لا ينتطح فيه عنزان انه لا يوجد في جسمك شيىء طبيعي كله ملعوب فيه

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