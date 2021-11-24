بالفيديو.. القرشي يكشف عن مشاكل تواجه المتقاعدون في حياتهم

علي القحطاني (صدى):
كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين اللواء ركن متقاعد صالح القرشي، عن بعض المشاكل التي يواجهها المتقاعدون في حياتهم، بسبب بعض الأنظمة والقوانين المتبعة.
وأوضح اللواء القرشي إن بعض شركات تأجير السيارات تمتنع عن التأجير للمتقاعد بسبب القوانين والأنظمة، كما أن بعض شركات التأمين الطبي لا تغطي أحياناً تكلفة علاج المتقاعد بحجة تقدمه في العمر.
ودعا رئيس جمعية المتقاعدين بضرورة تعاون المجتمع والقطاعين الخاص والعام للعمل على حفظ حقوق المتقاعد، وأن ينظر إليه كرجل خدم الدولة ويجب أن يقدم له ما يستحق.
وأوضح رئيس مركز "تعارفوا" الدكتور سعود المصيبيح، إن رؤية المتقاعدين ذوي الخبرات وهم يتم إهمالهم ولا يستفاد من خبراتهم، أمر مؤلم، مبينا أن بعض المواطنين يبتعث للخارج ويدرس في أفضل الجامعات ويتلقى دورات تدريبية، ثم يجد نفسه متقاعداً وهو في قمة نشاطه ويؤتى مكانه بخبير أجنبي بعمر 65 عاماً لا يعرف شيئاً عن البلد.