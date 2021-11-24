وزير الداخلية اللبناني: عدم استقالة "قرداحي" تلحق الضرر باللبنانيين

بيروت (صدى):
صرح وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن التأخير في حل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج يهدد بالتأثير على حياة المزيد من اللبنانيين الذين يعانون من أزمة اقتصادية خانقة.
وأوضح "مولوي" في لقاء له مع وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن حل هذه الأزمة يبدأ باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، مشيرًا إلى أن استقالته أمرًا طول انتظاره.
وعن استقالة "قرداحي"، قال: "كان يجب أن يستقيل على الفور، كل تأخير يلحق ضررًا أكبر باللبنانيين سواء في لبنان أو في الخليج".
كما أعرب وزير الداخلية اللبناني عن مخاوفه من توسيع نطاق حظر الاستيراد السعودي ليشمل جميع أنواع التجارة مع دول الخليج.
وذكر أن هذا الأزمة تهدد أيضًا توظيف أو إقامة اللبنانيين الذين يعيشون هناك، مؤكدًا على أنه يجب ألا ننتظر إحكام الخناق على أعناق جميع اللبنانيين حتى نتخذ الإجراءات التي كان من الممكن أن نتخذها في وقت سابق.