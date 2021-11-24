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اهل العقول في راحه
منذ ساعتين
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15048
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
الجزاء من جنس العمل،، يالوووووووح.
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طالب
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نادي الفقر نادي بوهانج نفايايات اوراوا وبوهانج تم الدعععععععععععععععععععععععععس
كـبـيـرآسـيـا وحـاكـمـهـا
جمهور النادي ذا يحزن ههههههههههههههههههههه
كـبـيـرآسـيـا وحـاكـمـهـا
قال بطولات قال ؟؟؟ ياخي الجمهور ذا يحزن ههههههههههههههههههههه
كـبـيـرآسـيـا وحـاكـمـهـا
من هالحال واردى يالحالمي بالاسيوية والعالمية من الملعب
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