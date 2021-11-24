امرأة تنجب من شقيقها وتقتل الطفل أثناء سفر زوجها

القاهرة (صدى):
أحالت النيابة العامة بمصر امرأة لمحكمة الجنايات لاتهامها بقتل طفلها الذي أنحبته من شقيقها أثناء سفر زوجها حيث قامت بقتل الطفل فور ولادته ودفنه بالمقابر.
وبدأت القصة بتقديم الزوج بلاغًا في زوجته يتهمها فيها أنها أنجبت طفلا أثناء سفره وادعت أنه ابنه رغم عدم معاشرته لها منذ عام ونصف، مشيرً إلى أنها تخلصت من الطفل ودفنته بالمقابر.
وكشفت التحقيقات أن "الجانية" عاشرا شقيقها وأنجبت منه طفلاً وعندما اكتشف زوجها الأمر قتلت الطفل فور ولادته حتى لا يتم افتضاح أمرها.
تمكنت الجهات الأمنية من القبض على "الجانية" والتي اعترفت بالتهم الموجهة إليها وتم إحالتها لمحكمة الجنايات.