نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

امرأة تنجب من شقيقها وتقتل الطفل أثناء سفر زوجها

منذ ساعة
1537
1
امرأة تنجب من شقيقها وتقتل الطفل أثناء سفر زوجها

القاهرة (صدى):
أحالت النيابة العامة بمصر امرأة لمحكمة الجنايات لاتهامها بقتل طفلها الذي أنحبته من شقيقها أثناء سفر زوجها حيث قامت بقتل الطفل فور ولادته ودفنه بالمقابر.

وبدأت القصة بتقديم الزوج بلاغًا في زوجته يتهمها فيها أنها أنجبت طفلا أثناء سفره وادعت أنه ابنه رغم عدم معاشرته لها منذ عام ونصف، مشيرً إلى أنها تخلصت من الطفل ودفنته بالمقابر.

وكشفت التحقيقات أن "الجانية" عاشرا شقيقها وأنجبت منه طفلاً وعندما اكتشف زوجها الأمر قتلت الطفل فور ولادته حتى لا يتم افتضاح أمرها.

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على "الجانية" والتي اعترفت بالتهم الموجهة إليها وتم إحالتها لمحكمة الجنايات.

 

مصر
قتل
محكمة الجنايات
المقابر
علاقة غير شرعية
قتل طفل

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 684
منذ 20 دقيقة
ان لله وان اليه راجعون

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههههههههه الجزاء من جنس العمل،، يالوووووووح.
واضح ***وصريح
الحمد لله على السلامة..
واضح ***وصريح
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. نسأل الله العفو والعافية، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة،،
واضح ***وصريح
صحيح الجاهل عدونفسه وخطر على من حوله،، ومن قال لك أن هذا الجهاز وضع فقط من أجلك أنت ومركبتك،ورصد مخالفاتك انت فقط يارجل،، هذا...
كلام مليان
كذاب يا ام زكي ههههههههههههههههههههه حمدالله هو من فسخ عقده وين تبون الله يوفقكم وانتم تفترون على الناس

أخر الأخبار

"سعود الطبية" تستخدم أحدث جهاز بالعالم لتبخير تضخم البروستاتا
"سعود الطبية" تستخدم أحدث جهاز بالعالم لتبخير تضخم البروستاتا
منذ 5 دقائق 1296
المملكة تؤكد اهتمامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
المملكة تؤكد اهتمامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
منذ 10 دقائق 1406
صورة جميلة من إحدى مجابيب وسكك حي الدحو بوسط الرياض
صورة جميلة من إحدى مجابيب وسكك حي الدحو بوسط الرياض
منذ 15 دقيقة 349
سبب غريب لتحطم مقاتلة بريطانية قبالة سواحل مصر
سبب غريب لتحطم مقاتلة بريطانية قبالة سواحل مصر
منذ 25 دقيقة 1354
أعمال منزلية تساعدك على حرق السعرات الحرارية
أعمال منزلية تساعدك على حرق السعرات الحرارية
منذ 30 دقيقة 1498
آبل توقف مبيعاتها في تركيا بعد انهيار الليرة
آبل توقف مبيعاتها في تركيا بعد انهيار الليرة
منذ 35 دقيقة 143
الكشف عن آخر موعد لاستقبال استبيان حول مساهمة القطاع الخاص
الكشف عن آخر موعد لاستقبال استبيان حول مساهمة القطاع الخاص
منذ 40 دقيقة 1380
مشروبات تسبب الكوابيس ومشاكل التنفس خلال النوم
مشروبات تسبب الكوابيس ومشاكل التنفس خلال النوم
منذ 45 دقيقة 1495
رجل يحاول التخلص من زوجته بواسطة أفعى الكوبرا
رجل يحاول التخلص من زوجته بواسطة أفعى الكوبرا
منذ 50 دقيقة 615
شركة التصنيع تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة
شركة التصنيع تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة
منذ 55 دقيقة 1420