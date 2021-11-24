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مطار الظهران في السبعينات الميلادية

منذ 11 ساعة
887
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مطار الظهران في السبعينات الميلادية

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 617
منذ ساعة
ما اجمل الالوان القديمة على طائرات الخطوط السعودية

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أحدث التعليقات

رااايق
متوقعا أن تصبح المملكة الدولة الأولى في ريادة الأعمال **!!!! تصبح المملكة الدولة الأولى في ريادة الأعمال ** بتوظيف البنات**؟!! هذي من جد دنيااا...
ابو وليد
للاسف تم قص مقطع من كلام هذا الشخص الذي كان يتحدث عن رأي الملحدين والخارجين عن المله -- وتكالب عليه بقايا ذوليك
رااايق
وشبابنا ** يجلس بالبيت يرضع العيال مثلا **؟!!! ياناس خافوا الله ** شبابنا ترى عاطلين عن العمل ** ولا بس التركيز على البنات **!!!!!
مطر الاسود
شر البلية ما يضحك
مطر الاسود
الذي لا ينتطح فيه عنزان انه لا يوجد في جسمك شيىء طبيعي كله ملعوب فيه

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