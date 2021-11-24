دولة تتيح توصيل الحشيش عبر "أوبر"

أوتاوا (صدى):
أعلنت شركة "أوبر"، عن بدء توصيل الحشيش والماريجوانا للعملاء في كندا، وذلك عن طريق خدمة توصيل الطعام "أوبر إيتس" .
واعتبرت الشركة أن تلك الخدمة تساعد في الحد من التجارة غير المشروعة في البلاد، وتسمح للكنديين بشراء الحشيش "الآمن والقانوني".
وسيتمكن المستخدمون من القيام بحجوزات لشراء الأدوية بالإضافة إلى الحشيش ثم استلام الطلب في الوقت المحدد.
يذكر أنه تم تشريع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية في كندا في 2018. ومع ذلك تقوم السلطات بالتعامل مع المصنعين غير الشرعيين الذين لا يزالون يسيطرون على معظم السوق.