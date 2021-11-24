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دولة تتيح توصيل الحشيش عبر "أوبر"

منذ 7 ساعات
1781
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دولة تتيح توصيل الحشيش عبر "أوبر"

أوتاوا (صدى):
أعلنت شركة "أوبر"، عن بدء توصيل الحشيش والماريجوانا للعملاء في كندا، وذلك عن طريق خدمة توصيل الطعام "أوبر إيتس" .

واعتبرت الشركة أن تلك الخدمة تساعد في الحد من التجارة غير المشروعة في البلاد، وتسمح للكنديين بشراء الحشيش "الآمن والقانوني".

وسيتمكن المستخدمون من القيام بحجوزات لشراء الأدوية بالإضافة إلى الحشيش ثم استلام الطلب في الوقت المحدد.

يذكر أنه تم تشريع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية في كندا في 2018. ومع ذلك تقوم السلطات بالتعامل مع المصنعين غير الشرعيين الذين لا يزالون يسيطرون على معظم السوق.

منوعات
كندا
الحشيش
اوبر
الماريجوانا

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83774
منذ 54 دقيقة
وقانوني بعد

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أحدث التعليقات

kkkk
مبرووووووك للوطن ولكل زعيم عالمي
مجلود بارك
صياح دوت كم دبليو دت كم كله من البليهي
4everx2
اكيد قاعد يصور ولا مشغول بجواله
الشايب
احسب احد من اهله متوفي كل هذا عشان لاعب شي عجيب
kkkk
مبرووووووك للوطن ولكل زعيم عالمي

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