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غرفة الشرقية توفر فرص وظيفية وتدريبية

منذ 21 دقيقة
1099
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غرفة الشرقية توفر فرص وظيفية وتدريبية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت غرفة الشرقية، عن توفر فرص وظيفية وتدريبية لحملة الدبلوم فما فوق للجنسين، للعمل في الدمام، والخبر.

فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:

1- متدربة تصميم. (تدريب تعاوني - الدمام)

- حاصلة على بكالوريوس في (التسويق، تصميم الجرافيك) أو ما يعادله.- لحديثي التخرج.- إجادة استخدام الحاسب الآلي.- إتقان اللغة الإنجليزية.

2- محاسب عام. (الخبر)

- حاصل على دبلوم في المحاسبة- اعتماد من الهيئة السعودية للمحاسبين.- خبرة سابقة في مجال العمل.

3- مساعدة موارد بشرية. (الدمام)

- حاصلة على درجة البكالوريوس في الموارد البشرية.

- لا يُشترط الخبرة السابقة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- موظف استقبال. (تمهير - الدمام)

- حاصل على درجة البكالوريوس- حديثي التخرج- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

5- سائق رافعه شوكية. (الدمام)

- لا يُشترط مؤهل محدد- خبره في مجال تشغيل الرافعات الشوكية

6- ميكانيكي سيارات. (الدمام)

- حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

التقديم

وظائف
المنطقة الشرقية
غرفة الشرقية
فرص عمل

التعليقات

كارلوس مويا
كارلوس مويا عدد التعليقات : 1
منذ 6 دقائق
وظائفكم تعلنون عنها في الإنترنت وهي مجهزة مسبقاً لناس معينه لها واسطة ويعرفون بعضهم جيداً فحسبنا الله عليكم ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

كارلوس مويا
وظائفكم تعلنون عنها في الإنترنت وهي مجهزة مسبقاً لناس معينه لها واسطة ويعرفون بعضهم جيداً فحسبنا الله عليكم ونعم الوكيل
النورس
جيبوا أخبار العزوبية وصغار السن واللي ما تزوجوا والأشياء العلمية اللي فيها شحذ همم العلماء مثل قبل يوم كنا في سنة 2013 وقبلها أول...
ابو عمار
اهلا و سهلا بالعراقيه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي

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