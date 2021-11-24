غرفة الشرقية توفر فرص وظيفية وتدريبية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت غرفة الشرقية، عن توفر فرص وظيفية وتدريبية لحملة الدبلوم فما فوق للجنسين، للعمل في الدمام، والخبر.
فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:
1- متدربة تصميم. (تدريب تعاوني - الدمام)
- حاصلة على بكالوريوس في (التسويق، تصميم الجرافيك) أو ما يعادله.- لحديثي التخرج.- إجادة استخدام الحاسب الآلي.- إتقان اللغة الإنجليزية.
2- محاسب عام. (الخبر)
- حاصل على دبلوم في المحاسبة- اعتماد من الهيئة السعودية للمحاسبين.- خبرة سابقة في مجال العمل.
3- مساعدة موارد بشرية. (الدمام)
- حاصلة على درجة البكالوريوس في الموارد البشرية.
- لا يُشترط الخبرة السابقة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- موظف استقبال. (تمهير - الدمام)
- حاصل على درجة البكالوريوس- حديثي التخرج- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
5- سائق رافعه شوكية. (الدمام)
- لا يُشترط مؤهل محدد- خبره في مجال تشغيل الرافعات الشوكية
6- ميكانيكي سيارات. (الدمام)
- حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.
التقديم