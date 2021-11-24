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تعليق ضيوف الحصاد الرياضي بعد فوز الهلال بدوري ابطال اسيا 2021
منذ 13 ساعة
1910
1
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 823
منذ 21 دقيقة
مبرووووووك للوطن ولكل زعيم عالمي
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أحدث التعليقات
kkkk
مبرووووووك للوطن ولكل زعيم عالمي
مجلود بارك
صياح دوت كم دبليو دت كم كله من البليهي
4everx2
اكيد قاعد يصور ولا مشغول بجواله
الشايب
احسب احد من اهله متوفي كل هذا عشان لاعب شي عجيب
kkkk
مبرووووووك للوطن ولكل زعيم عالمي
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