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تعليق طارق كيال على إنهاء النصر عقد حمدالله بشكل مفاجئ
منذ يومين
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التعليقات
محمد عبدالرحمن من السودان ٠٠٢٤٩١١٧٠٩٨٥٨٠
عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
النصر سعودي فريق كبير ولكن فرض ثلاثة نجوم نورالدين مرابط والبرازيلي بتورس وعبدالرزاق حمدالله
محمدعبدالرحمن من السودان
عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
انا كونتا بحب النصر سعودي ولكن ثلاثة نجوم كبار غادرو الفريق نورالدين مرابط والبرازيلي بتروس والان عبدالرزاق حمدالله اها
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