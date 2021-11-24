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حليمة بولند تصاب بصدمة: شنطتي ضايعة

منذ ساعة
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حليمة بولند تصاب بصدمة: شنطتي ضايعة

خالد الظفيري (صدى):
أعربت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن صدمتها، بعد فقدانها حقيبتها على متن طائرة، حيث كانت تحتوي أشياءً ثمينة.

وقالت بولند: "أنا في مطار مسقط لا أجد حقيبتي حتى الآن، ذهبت إلى قسم المفقودات بالمطار ولم أعثر عليها، يبدو أن شخصاً ما عثر عليها، أرجوكم أعيدوها إليّ إذا عثر أحدكم عليها".

وأوضحت أنها تشعر بضيق كبير لفقدان الحقيبة، لأنها ضاعت في يوم ستحظى خلاله بتكريم، واستقبال حاشد خارج المطار.

وأضافت: "دعواتكم، شنطتي ضايعة، في حد أخد شنطتي بالغلط بليز يرجّعها احس إني رح إبكي والله".

مسقط
منوعات
الكويت
حليمة بولند
مطار مسقط

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55408
منذ 50 دقيقة
اعيدو لها حقيبتها قبل ان تبكي حليمه

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أحدث التعليقات

كارلوس مويا
وظائفكم تعلنون عنها في الإنترنت وهي مجهزة مسبقاً لناس معينه لها واسطة ويعرفون بعضهم جيداً فحسبنا الله عليكم ونعم الوكيل
النورس
جيبوا أخبار العزوبية وصغار السن واللي ما تزوجوا والأشياء العلمية اللي فيها شحذ همم العلماء مثل قبل يوم كنا في سنة 2013 وقبلها أول...
ابو عمار
اهلا و سهلا بالعراقيه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي

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