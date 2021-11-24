حليمة بولند تصاب بصدمة: شنطتي ضايعة

خالد الظفيري (صدى):
أعربت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن صدمتها، بعد فقدانها حقيبتها على متن طائرة، حيث كانت تحتوي أشياءً ثمينة.
وقالت بولند: "أنا في مطار مسقط لا أجد حقيبتي حتى الآن، ذهبت إلى قسم المفقودات بالمطار ولم أعثر عليها، يبدو أن شخصاً ما عثر عليها، أرجوكم أعيدوها إليّ إذا عثر أحدكم عليها".
وأوضحت أنها تشعر بضيق كبير لفقدان الحقيبة، لأنها ضاعت في يوم ستحظى خلاله بتكريم، واستقبال حاشد خارج المطار.
وأضافت: "دعواتكم، شنطتي ضايعة، في حد أخد شنطتي بالغلط بليز يرجّعها احس إني رح إبكي والله".