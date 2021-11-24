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معلم يجد عبارة احبك على نافذة سيارته من احد طلابه بمحافظة العرضيات

منذ 9 ساعات
13541
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معلم يجد عبارة احبك على نافذة سيارته من احد طلابه بمحافظة العرضيات

مازن القرني (صدى):
تفاجأ احد المعلمين بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك أثناء خروجه من المدرسة بعد أداء الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الأول بعبارة كتبها له أحد الطلاب بالمدرسة بعد خروجه من قاعة الإختبار على نافذة السيارة حيث كتب الطالب (احبك) معبر عن مدى حبه وتقديره لمعلمه .

حيث قال المعلم احمد القرني عبر حسابه في تويتر : "‏عبارة كتبها لي أحد طلابي بالمدرسة بعد خروجه من قاعة الاختبار على نافذة السيارة تكتب بماء الذهب (احبك) نبهني لها الموجه الطلابي بالمدرسة (تلميذي سابقا). أسأل الله ان يحفظه وان يصلحه لنفسه ولوالديه ولوطنه".

من جهتها تواصلت "صدى" مع المعلم احمد القرني والذي بدوره عبر عن مدى شكره العظيم لهذا الطالب ولكلمته العفوية التي اختصر بها الكثير من الكلام عن مشاعره نحوي ، وحيث اني اعتبرها مصدر فخر واعتزاز لي، وذلك لعلمي بإنه لم يكتبها هذا الطالب ويبوح بها الا لما رأه مني من عطاء يكسوه الإحترام والتقدير المتبادل بيني وبين جميع طلابي في المدرسة.

التعليقات

الريان
الريان عدد التعليقات : 2823
منذ 7 ساعات
ال حب.. مو بالقوه
امحزي
امحزي عدد التعليقات : 2
منذ ساعتين
يستاهل ابو طلال
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ 59 دقيقة
ليست لائقة على لمعلم هذه العباره

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أحدث التعليقات

???
هؤلاء الشرذمة مع الأسف ان البعض يتخذهم قدوه له
ظافر
نعوذ بالله من قلة العقل
قرم
طيب وش دخل مشهور السناب شات "فارس البشيري" يوم انه يرد المبلغ! وانت ياالزوج وين غيرتك يارجل!!
ع. س. ع
جنوبية،، الهلال يشكر نفسة كيف لأنة الزعيم الملكي العالمي،،، ها ها ها ها ها، الآسيوية صعبة قوية
قرم
من حقه يا نجاة يا بنت محمد!!!!! شي احله الله له! عجبا من بعض الناس!!

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