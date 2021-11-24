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ياسر القحطاني يعلق على حركة البليهي

منذ يوم
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ياسر القحطاني يعلق على حركة البليهي

طلال الغامدي (صدى):
علق نجم الهلال السابق ياسر القحطاني على طريقة احتفال المدافع علي البليهي بعد الفوز على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ورأى القحطاني أن البليهي لم يبالغ في طريقة الاحتفال، بغرز علم الهلال وسط ملعب مرسول بارك، مؤكدا أن الأمر طبيعي، ولم يخطئ البليهي في شيء، بحسب الرياضية.

وقال القحطاني: "البعض يؤول الحركات إلى أمور أخرى، وفي النهاية هي احتفالية يسأل عليها علي، لكني أراها طبيعية جدا".

وبخصوص مباراة الهلال اليوم الثلاثاء، أمام بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي البطولة الآسيوية، رأى القحطاني أن نسبة الفوز 50% لكل فريق، قائلا: "بحول الله فريقنا قادر على فرض نفسه بما يقدمه في الملعب".

الهلال
ياسر القحطاني
دوري ابطال اسيا
علي البليهي
ركزة العلم

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 536
منذ يوم
نفس حركت في استراحه العقجه انت فكر انا ينسى ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
برنس
برنس عدد التعليقات : 562
منذ يوم
تكفى يا سعادة الرئيس
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4056
منذ يوم
طبعا انت جبت العيد باكبر من غرز العلم فعادي عندك تشوف غرز العلم عادي. اي فعل لاي لاعب داخل الملعب يعتبر استفزاز وتجاوز. دور اللاعب بالملعب محدد واي تصرف خارج لابد ان يحاسب عليه. خلاص فتحتوا الباب بعد كذا لا تقولون ليش لاعب الفريق الفلاني يسوي كذا وهذا لاعب الفيصلي ركز العلم بالشبكة وزعلوا لاعبينكم. اجل تحملوا اللي بيصير.
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17508
منذ يوم
ههههههههههههههههههههههههه ... قالوا من شاهدك يا أبو الحصين قال تشوفونه
بويعقوب الهلالي
بويعقوب الهلالي عدد التعليقات : 22
منذ يوم
وشفيكم يابنو فقر تنابحون
هدى حبيبي هدى
لا جديد لكم الصياح ولنا البطولات
بويعقوب الهلالي
بويعقوب الهلالي عدد التعليقات : 22
منذ يوم
ودي الليله وانا اتابع المباراه اتابعه مع فقراوي
وكل اشوي اكل فصفص وارمي باقيه عليه
سعووود
سعووود عدد التعليقات : 152
منذ يوم
تحس ان تعليقات الهلاليين صادرة من اطفال او فتيات صغار .. ما تحسها تعليقات صادرة من اشخاص عقلاء او ناضجين او حتى متزنين .. او روح رياضية ممتعة .
سعووود
سعووود عدد التعليقات : 152
منذ يوم
ودي افهم ليش يا صدى تعليقاتي ما تظهر علما ان مافيها اي شي مخل يمنع ظهورها .. لكن ميولكم واضح
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
العالمي الأصل وليس الاوسكباري عدد التعليقات : 59
منذ يوم
هدي شوي يابو الاستراحات
لك وجه تتكلم انت بالذات عن الصح والغلط
المدفعية الاتفاقيه
المدفعية الاتفاقيه عدد التعليقات : 65
منذ 20 ساعة
الطيور على اشباهها تقع ،،،
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10290
منذ 17 ساعة
قالوا مين يشهد للعروس ***!!!

ولما سوها الفيصلي قامت الدنيااا *ولا قعدت ** ايييه دنيااا *!!!
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 829
منذ 6 دقائق
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه

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أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقيه
غريبه ظاهره جديدة
kkkk
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه
kkkk
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه
ABDALRHMANFF14
غباء ما أقول إلا غباء ؟!
kkkk
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه

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