بالفيديو.. "العمري" يتوقع مزيدًا من ارتفاع الأسعار في سوق العقار

عادل الحربي (صدى):
توقع الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، مزيدا من ارتفاع أسعار العقارات في المملكة، حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
وقال العمري، خلال برنامج "ياهلا" إن سوق العقار إذا استمر "دون رسوم وبقروض دون قيود، ولا ضوابط سنشاهد مزيدا من الارتفاع والتحديات، وارتفاع المخاطر وهذا أمر مقلق جدا".
وبخصوص تقديم نصيحة للراغبين في شراء منزل، قال العمري: "حسب الوضع، وإذا كان الشراء عن طريق البنك، سيقوم البنك باستقطاع 30% من الراتب لتسديد قيمة هذا المنزل، فإن الوضع سيكون الانتقال من الشيء المؤلم إلى شيء أكثر ألما ".
وأشار إلى أنه حال الاتفاق مع البنك لشراء عقار وتم التوقيع على المستندات فإن ذلك يعني الالتزام بالاتفاق ، وحينها لا يمكن التراجع عنه، إلا بحدوث معجزة -على حد قوله-.
وأكد على أهمية قيام البنوك بعمل إصلاحات من أجل الحصول على قرض لتمويل شراء العقارات، بزيادة الدعم لمن سبق وحصل على قرض، بحيث يهبط الاستقطاع إلى حد 30 % أو أقل من راتب الموظف الراغب في الحصول على قرض بغية شراء عقار .