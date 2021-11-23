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بالفيديو.. "العمري" يتوقع مزيدًا من ارتفاع الأسعار في سوق العقار

منذ ساعة
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بالفيديو.. "العمري" يتوقع مزيدًا من ارتفاع الأسعار في سوق العقار

عادل الحربي (صدى):
توقع الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، مزيدا من ارتفاع أسعار العقارات في المملكة، حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه.

وقال العمري، خلال برنامج "ياهلا" إن سوق العقار إذا استمر "دون رسوم وبقروض دون قيود، ولا ضوابط سنشاهد مزيدا من الارتفاع والتحديات، وارتفاع المخاطر وهذا أمر مقلق جدا".

وبخصوص تقديم نصيحة للراغبين في شراء منزل، قال العمري: "حسب الوضع، وإذا كان الشراء عن طريق البنك، سيقوم البنك باستقطاع 30% من الراتب لتسديد قيمة هذا المنزل، فإن الوضع سيكون الانتقال من الشيء المؤلم إلى شيء أكثر ألما ".

وأشار إلى أنه حال الاتفاق مع البنك لشراء عقار وتم التوقيع على المستندات فإن ذلك يعني الالتزام بالاتفاق ، وحينها لا يمكن التراجع عنه، إلا بحدوث معجزة -على حد قوله-.

وأكد على أهمية قيام البنوك بعمل إصلاحات من أجل الحصول على قرض لتمويل شراء العقارات، بزيادة الدعم لمن سبق وحصل على قرض، بحيث يهبط الاستقطاع إلى حد 30 % أو أقل من راتب الموظف الراغب في الحصول على قرض بغية شراء عقار .

البنك المركزي
عبدالحميد العمري
سوق العقار
اسعار العقارات

التعليقات

عدنان
عدنان عدد التعليقات : 9
منذ ساعة
والله توي عرفت ان الشخص هذا مريض لنا 10 سنوات وهو يضحك علينا المشكله انه يتفلسف ولايشوف الناس شي وكل كلامه غير صحيح ويصب دايم في مصلحت تجار العقار الى متى وهذي العينات تطلع وتنظر علينا ولامقطع اومقابله له صحيحه طوال ال10 او 15سنه خلاص فكنا عرفناك

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أحدث التعليقات

علي حسين احمد مجيري
محتاج القرض
جنوبيه قحطانيه❣
اللي يصيربالنصر شي عجيب؟ مثل الجلاد لا يترك👍
بلبل البحر
لا اله الا الله... مردغه
العالمي
ثنينهم يطقطقو وهم اللي جايبين العيد
بلبل البحر
الله يسعدكم ويبارك فيكم

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