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مسن في موقف لا يحسد عليه مع حلاله

منذ 8 ساعات
1418
1

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2028
منذ 57 دقيقة
لا اله الا الله... مردغه

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أحدث التعليقات

علي حسين احمد مجيري
محتاج القرض
جنوبيه قحطانيه❣
اللي يصيربالنصر شي عجيب؟ مثل الجلاد لا يترك👍
بلبل البحر
لا اله الا الله... مردغه
العالمي
ثنينهم يطقطقو وهم اللي جايبين العيد
بلبل البحر
الله يسعدكم ويبارك فيكم

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