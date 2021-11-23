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مسن في موقف لا يحسد عليه مع حلاله
منذ 8 ساعات
1418
1
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التعليقات
بلبل البحر
عدد التعليقات : 2028
منذ 57 دقيقة
لا اله الا الله... مردغه
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أحدث التعليقات
علي حسين احمد مجيري
محتاج القرض
جنوبيه قحطانيه❣
اللي يصيربالنصر شي عجيب؟ مثل الجلاد لا يترك👍
بلبل البحر
لا اله الا الله... مردغه
العالمي
ثنينهم يطقطقو وهم اللي جايبين العيد
بلبل البحر
الله يسعدكم ويبارك فيكم
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