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اعتذار لركاب طائرة استخدمهم صدام حسين كرهائن في غزو الكويت

منذ 3 ساعات
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اعتذار لركاب طائرة استخدمهم صدام حسين كرهائن في غزو الكويت

لندن (صدى):
قدّمت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، اعتذارا في قضية ركاب طائرة تابعة لشركة "بريتش إيروايز".

وذكرت الحكومة البريطانية أن الركاب أخذهم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رهائن خلال غزو الكويت.

واعترفت بريطانيا بعد نحو 30 عامًا بأنها لم تحذر الشركة من أن العراق غزا الكويت حيث هبطت الطائرة.

وكانت الرحلة قد أقلعت من لندن متوجهة إلى كوالالمبور، وتوقفت في الكويت أغسطس 1990، بعد ساعات على الغزو العراقي للبلاد.

وتم حجز الركاب في فندق قريب خاضع لسيطرة رئاسة الأركان العراقية، ثم نُقلوا إلى بغداد واستُخدموا "دروعًا بشرية" في مواقع إستراتيجية.

العراق
الكويت
بريطانيا
غزو الكويت

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55408
منذ 35 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

كارلوس مويا
وظائفكم تعلنون عنها في الإنترنت وهي مجهزة مسبقاً لناس معينه لها واسطة ويعرفون بعضهم جيداً فحسبنا الله عليكم ونعم الوكيل
النورس
جيبوا أخبار العزوبية وصغار السن واللي ما تزوجوا والأشياء العلمية اللي فيها شحذ همم العلماء مثل قبل يوم كنا في سنة 2013 وقبلها أول...
ابو عمار
اهلا و سهلا بالعراقيه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي

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