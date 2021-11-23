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بعد إنهاء النصر لعقد حمدالله وليد الفراج : شفتوا اخرتها
منذ 14 ساعة
8220
1
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التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 829
منذ 30 دقيقة
مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه
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غباء ما أقول إلا غباء ؟!
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مبرووووك للوطن ولكل زعيم عالمي والاسويه صعبه قويه
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