النصر يتجه لإلغاء عقد وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد

ماجد محمد (صدى):
ترددت أنباء في الساعات الماضية حول توجه إدارة النصر لإلغاء عقود عدد من اللاعبين، وذلك بعد فسخ التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وفي هذا السياق أوضح الإعلامي الرياضي فيصل عطا أن النصر يتجه لإلغاء عقدي كلًا من وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد.
يذكر أن إدارة نادي النصر ألغت عقد عبدالرزاق حمدالله لسبب وصفته بالقانوني المشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وذكر النادي في بيان رسمي أنه يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.
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