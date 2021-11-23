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النصر يتجه لإلغاء عقد وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد

منذ 9 ساعات
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النصر يتجه لإلغاء عقد وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد

ماجد محمد (صدى):
ترددت أنباء في الساعات الماضية حول توجه إدارة النصر لإلغاء عقود عدد من اللاعبين، وذلك بعد فسخ التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وفي هذا السياق أوضح الإعلامي الرياضي فيصل عطا أن النصر يتجه لإلغاء عقدي كلًا من وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد.

يذكر أن إدارة نادي النصر ألغت عقد عبدالرزاق حمدالله لسبب وصفته بالقانوني المشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وذكر النادي في بيان رسمي أنه يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

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النصر
وليد عبدالله
دوري المحترفين
عبدالرحمن العبيد
عبدالرزاق حمدالله
اقالة حمدالله

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 786
منذ 19 دقيقة
وش سويت فيهم يا بليهي :) :) كان صرحاً من خيالً فهوى

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههههههههه الجزاء من جنس العمل،، يالوووووووح.
واضح ***وصريح
الحمد لله على السلامة..
واضح ***وصريح
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. نسأل الله العفو والعافية، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة،،
واضح ***وصريح
صحيح الجاهل عدونفسه وخطر على من حوله،، ومن قال لك أن هذا الجهاز وضع فقط من أجلك أنت ومركبتك،ورصد مخالفاتك انت فقط يارجل،، هذا...
كلام مليان
كذاب يا ام زكي ههههههههههههههههههههه حمدالله هو من فسخ عقده وين تبون الله يوفقكم وانتم تفترون على الناس

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