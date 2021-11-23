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أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيق دوري أبطال آسيا

منذ ساعة
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أمير تبوك يهنئ نادي الهلال بمناسبة تحقيق دوري أبطال آسيا

عطاالله العمراني (صدى):
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك نادي الهلال ، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي بطولة دوري ابطال آسيا.

وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل العتيبي:" يطيب لنا بمناسبة تحقيق نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، أن أعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الانجاز ، والذي يأتي تجسيداً للدعم الكبير والاهتمام والرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله - لشباب الوطن لاعتلاء منصات التتويج في كافة المجالات . متمنياً لكم مزيد التوفيق .

هذا وقد أعرب الأستاذ فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة الذي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن .

الهلال
الأمير فهد بن سلطان
أمير تبوك
دوري أبطال آسيا

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 688
منذ 34 دقيقة
ماهي بغريبة تهنئة سموك يالغالي ولد الغالي

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أحدث التعليقات

الريان
هذا مذيع اخبار ولا معلق مباره
نجاة محمد
طيب يا ام زكي
عابر
ههههههههههههه 😂 😂 😂 😂
الريان
ما عندكم طياره مستعمله ... للبيع اهم شي المقصات والاذرعه وياليت تكون القزاز تماتيك
عبود
الهلال اليوم محقق لقب جديد ونصر جديد وسيبقى لمده عام كامل النادي الاسيوي الاول ، والنصر ما زال يمثله المريسل ومن على شاكلته وش...

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