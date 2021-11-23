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بدء تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي

منذ 16 دقيقة
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بدء تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي

الرياض (صدى):
بدأت وزارة الداخلية ‏ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي "سدايا" ممثلة في مركز المعلومات الوطني في تنفيذ خدمة "إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي"، وذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

وستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقاً) بحسب ‏حاجة المنشأة.

وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له، إضافة إلى ذلك سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيتها وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي (أبشر أعمال - مقيم)، وبدورها ‏أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.

 

 

وزارة الداخلية
الإقامة
المديرية العامة للجوازات
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
سدايا
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 266
منذ دقيقة
اليوم العصر دخلت على مكتب العمل وجيت ابي اطبع رخصة عمل وطلب مني ٩٧٠٠ ريال واتصلت عليهم قالو حتى الان لم يطبق الامر

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اليوم العصر دخلت على مكتب العمل وجيت ابي اطبع رخصة عمل وطلب مني ٩٧٠٠ ريال واتصلت عليهم قالو حتى الان لم يطبق الامر
نالبي
تاركه مشاكل امريكا والبترول واخذ من المخزون الاحتياطي وجايه تتفرجين علي كورة
جنوبيه قحطانيه❣
صدقني الهلال سهل جواء الملعب روح أسئلتهم لما خرجو من المجموعات🤭😂
4everx2
للأسف الشديد كثييير من الأموال أهدرت على الترفيه والخرابيط وونتر لاند ومن استفاد منها للأسف هم الأجانب 🤷‍♂️😬💔
4everx2
الدولة الآن ثرية جداً ومستحيل يكون فيه نقص في الميزانية أو ديون على الدولة لأن الضرائب والمخالفات التي وضعت جلبت أموال لاتعد ولا تحصى...

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