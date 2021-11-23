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مدرب بوهانج بعد الهزيمة: " أخبرت اللاعبين أننا سنواجه فريق صعب"

منذ 48 دقيقة
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مدرب بوهانج بعد الهزيمة: " أخبرت اللاعبين أننا سنواجه فريق صعب"

ماجد محمد (صدى):
علق المدير الفني كيم جيم، مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على هزيمة فريقه أمام الهلال بهدفين في دوري أبطال آسيا.

وقال مدرب بوهانج "الهلال فريق صعب ويملك أفضلية على مستوى اللاعبين والتكتيك وأخبرت لاعبي بذلك أننا سنواجه فريق صعب .. وهذا ما حصل فعلًا ".

وفي وقت سابق قال مدرب بوهانج : "بالنسبة لي، لا أعرف الكثير من لاعبي الهلال، أعرف جوميز وماريجا فقط".

يجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال تمكن من تحقيق الفوز على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين مقابل لاشئ، والتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه والتربع على عرش القارة.

الهلال
بوهانج
مدرب بوهانج

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16325
منذ 7 دقائق
صدقني الهلال سهل جواء الملعب روح أسئلتهم لما خرجو من المجموعات🤭😂

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اليوم العصر دخلت على مكتب العمل وجيت ابي اطبع رخصة عمل وطلب مني ٩٧٠٠ ريال واتصلت عليهم قالو حتى الان لم يطبق الامر
نالبي
تاركه مشاكل امريكا والبترول واخذ من المخزون الاحتياطي وجايه تتفرجين علي كورة
جنوبيه قحطانيه❣
صدقني الهلال سهل جواء الملعب روح أسئلتهم لما خرجو من المجموعات🤭😂
4everx2
للأسف الشديد كثييير من الأموال أهدرت على الترفيه والخرابيط وونتر لاند ومن استفاد منها للأسف هم الأجانب 🤷‍♂️😬💔
4everx2
الدولة الآن ثرية جداً ومستحيل يكون فيه نقص في الميزانية أو ديون على الدولة لأن الضرائب والمخالفات التي وضعت جلبت أموال لاتعد ولا تحصى...

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