مدرب بوهانج بعد الهزيمة: " أخبرت اللاعبين أننا سنواجه فريق صعب"

ماجد محمد (صدى):
علق المدير الفني كيم جيم، مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على هزيمة فريقه أمام الهلال بهدفين في دوري أبطال آسيا.
وقال مدرب بوهانج "الهلال فريق صعب ويملك أفضلية على مستوى اللاعبين والتكتيك وأخبرت لاعبي بذلك أننا سنواجه فريق صعب .. وهذا ما حصل فعلًا ".
وفي وقت سابق قال مدرب بوهانج : "بالنسبة لي، لا أعرف الكثير من لاعبي الهلال، أعرف جوميز وماريجا فقط".
يجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال تمكن من تحقيق الفوز على نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين مقابل لاشئ، والتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه والتربع على عرش القارة.